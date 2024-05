PSG - Real Madrid : Mbappé se fait tacler en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est l'heure des adieux au PSG pour Kylian Mbappé puisque dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'attaquant français se met en scène face à la caméra pour annoncer officiellement qu'il quittera le club de la capitale à la fin de la saison. Un format qui n'a pas été du goût de tout le monde, et notamment pour Pascal Dupraz qui tacle l'attaquant du PSG.

Kylian Mbappé aura marqué à coup sûr de son empreinte le PSG à tout jamais. Le natif de Bondy a réalisé des prouesses saison après saison mais il a aussi connu beaucoup de déceptions. La dernière en date, bien sûr, cette demi-finale de Ligue des champions face à Dortmund. De quoi terminer son aventure parisienne sur une déconvenue.

Dupraz tacle Mbappé en direct

Depuis la publication de cette vidéo, Kylian Mbappé reçoit beaucoup de critiques par rapport à la forme employée. « J'aime mon sport et le championnat de France, je ne connais que lui donc c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Il a réussi le tour de force de me rendre triste deux fois cette semaine. D'abord ce mardi puis ce vendredi avec cette annonce froide, sans saveur et pas au niveau du garçon qu'il est. C'est la seule critique que je formule sur ce joueur que j'adore. Cela méritait une vraie conférence de presse avec les journalistes, pour les respecter comme il l'a souvent fait. Ils auraient pu nous transmettre les émotions de Kylian Mbappé » a déclaré Pascal Dupraz samedi matin en direct sur l'antenne de RMC .

