Formule 1

Formule 1 : Red Bull a enfin trouvé le pilote parfait pour épauler Verstappen !

Publié le 31 mai 2022 à 10h35 par Arthur Montagne mis à jour le 31 mai 2022 à 10h37

Depuis l'arrivée de Max Verstappen en Formule 1, Red Bull a tenté de l'associer à de nombreux pilotes issus de son programme de son académie. Mais à chaque fois, l'écart avec le Néerlandais était bien trop important pour l'écurie de la boisson énergisante puisse rivaliser avec Mercedes. Il aura finalement fallu attendre que Christian Horner décide de changer de stratégie pour trouver la pilote parfait, à savoir Sergio Pérez.

En 2016, Red Bull décide de remplacer Daniil Kvyat par un certain Max Verstappen. Alors âgé de 17 ans, le pilote néerlandais, présenté comme l'avenir de la Formule 1, débarque en pleine saison au sein de l'écurie dirigée par Christian Horner. Et Max Verstappen ne tarde pas à mettre tout le monde d'accord puisque pour son premier Grand Prix au volant d'une Red Bull, il s'impose à Barcelone après avoir vu les Mercedes de Nico Rosberg et Lewis Hamilton s'accrocher dans le premier tour. Tout le monde en est ainsi convaincu, l'écurie de la marque autrichienne dispose d'un très grand talent qu'il va falloir polir. Et afin de mettre Max Verstappen dans les meilleures dispositions, Red Bull décide de laisser filer Daniel Ricciardo chez Renault en 2019. Plus de doute possible, le Néerlandais est désormais le pilote numéro 1 incontesté et la question qui se pose désormais est : comment l'épauler au mieux ? Red Bull décide alors de s'appuyer sur son académie en choisissant d'abord le Français Pierre Gasly qui brille avec Toro Rosso. L'idée est d'installer un vrai numéro 2, capable de rapporter de gros points à Red Bull, sans pour autant rivaliser avec Max Verstappen dans la course au titre. Mais Pierre Gasly n'arrive pas à se distinguer dans une écurie dédiée à la cause du Néerlandais, et après seulement 12 courses, il est remplacé par Alexander Albon. Et bien que ce dernier dispose de plus de temps que Pierre Gasly, il ne convaincra pas non plus et ses deux podiums en une saison et demie ne pèsent pas lourd dans le bilan d'un top team. A l'issue de la saison 2020, Alexander Albon est don lui aussi remercié et Red Bull change totalement ses plans.

📻 "Thank you guys! So happy to be part of this Team." @SChecoPerez 🏆 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/lhZcy4t2zO — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 29, 2022

Pérez vers une prolongation chez Red Bull ?