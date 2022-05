Formule 1

Formule 1 : Ferrari répond à la colère de Leclerc après le Grand Prix de Monaco !

Publié le 30 mai 2022 à 8h35 par Dan Marciano

Directeur de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto a reconnu des erreurs après le Grand Prix de Monaco. Parti en pôle position ce dimanche, Charles Leclerc a terminé au pied du podium en raison de la stratégie hasardeuse adoptée par l'écurie italienne, derrière son coéquipier Carlos Sainz Jr, deuxième.

Charles Leclerc a terminé le Grand Prix de Monaco, mais certainement pas à la place souhaitée. Parti en pole position, le pilote espérait enfin briller à domicile et, enfin, monter sur la plus haute marche du podium. Mais ce dimanche, la Scuderia Ferrari s'est sabordée. Alors qu'il maitrisait la course, Leclerc a été invité à rentrer aux stands pour chausser des pneus intermédiaires, juste après Sergio Perez. Le timing n'était pas idéal puisque le pilote Red Bull profitait de l'occasion pour s'installer en tête. Quelques tours plus tard, le Monégasque devait encore s'arrêter pour chausser des slicks sur sa monoplace. Une stratégie loin d'être payante puisque Leclerc termine finalement à la quatrième place. « Je suis dégoûté. Ça fait mal. Il y a beaucoup de courses et nous avons le rythme, mais nous ne pouvons pas nous permettre de terminer quatrième alors que nous avions six secondes d'avance sur le deuxième. Je gérais l'écart avec ceux qui étaient derrière. Ça fait mal, en plus chez moi » a confié Leclerc après la couse.

« C’est normal qu’il ne soit pas content »

Directeur de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto a fait son mea-culpa. « C’est un résultat décevant, je comprends la déception de Charles, c’est normal qu’il ne soit pas content. On a fait des erreurs stratégiques et quand tu es en tête et que tu te retrouves quatrième, quelque chose n’a pas marché. Ceci dit, ce n’était pas facile à juger, la vitesse des intermédiaires nous a surpris, on aurait dû rentrer un tour avant avec Charles ou rester dehors, protéger la position sur Max, et passer en slicks directement » a confié le responsable dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport . Charles Leclerc réalise aussi une mauvaise opération au classement général puisque Max Verstappen, troisième, compte désormais neuf points d'avance sur lui. Alors qu'il a également du passer aux stands pour chausser des pneus durs, Carlos Sainz Jr était, lui, satisfait de sa course et ne souhaitait pas incriminer son équipe. « C’était une course folle, mais je pensais que nous avions fait tout ce qu’il fallait pour la gagner. Nous sommes restés patients avec les pneus pluie. Nous avons ensuite pris la décision de passer aux slicks. Ensuite, j’ai perdu beaucoup de temps derrière des retardataires. Si j’avais eu un tour clair, j’aurais peut-être pris la tête et gagné. Mais je ne vais pas trop me plaindre » a confié l'Espagnol. Le son de cloche n'était pas le même chez Charles Leclerc, qui va devoir réagir lors du prochain Grand Prix organisé le 12 juin prochain à Bakou en Azerbaïdjan. Lors de l'édition 2021, il était parti en pole position avant de terminer quatrième. Cette semaine, l'histoire s'est répétée.