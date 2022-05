Formule 1

Formule 1 : Gasly, Pérez... Pour épauler Verstappen, Red Bull a tranché !

Publié le 31 mai 2022 à 16h35 par Arthur Montagne

Alors que Pierre Gasly espérait toujours récupérer le baquet de Sergio Pérez a volant de la Red Bull pour épauler Max Verstappen, l'écurie dirigée par Christian Horner a tranché. Red Bull vient d'annoncer la prolongation du contre du pilote mexicain jusqu'en 2024. Pierre Gasly, brillant chez AlphaTauri va devoir trouver une autre option pour son avenir.

Depuis plusieurs saisons, Red Bull a essayé différents pilotes pour épauler Max Verstappen. Daniel Ricciardo a été écarté en 2019 et l'écurie de la marque autrichienne a ainsi tenté de placer deux pilotes issus de son académie, à savoir Pierre Gasly et Alexander Albon. Mais là non plus, cela n'a pas été concluant. Par conséquent, Christian Horner et Helmut Marko ont changé de stratégie en optant pour un pilote plus expérimenté mais qui ne sort pas du giron Red Bull : Sergio Pérez. Auteur d'un très bon début de saison, le Mexicain voit son contrat s'achever en fin d'année et son baquet est très convoité, notamment par Pierre Gasly. « Que faire pour faire comprendre à Red Bull de me donner une autre chose ? Je crois qu’aujourd’hui c’est assez clair. Ils m’ont donné une chance dans une équipe top après seulement une année en F1. Il y a une raison. Ils ont pensé que j’avais le talent et la vitesse pour que cela fonctionne. Et maintenant, 3 ans plus tard, je suis un meilleur pilote comparé à avant. J’ai beaucoup plus d’expérience. Si Red Bull ne me donne pas une chance en 2023, je chercherais autre chose ? Ça dépend. Il y a des négociations et nous verrons ce qui est disponible. Après, je déciderai quelle est la meilleure option pour moi. Evidemment, nous devons attendre et évaluer toutes les options », confiait notamment le Français à Mundo Deportivo . Il faut dire que Pierre Gasly brille depuis son retour chez AlphaTauri et démontre tout son talent en obtenant des résultats impressionnants avec une monoplace de milieu de grille. C'est donc légitimement qu'il attendait un appel de Red Bull pour revenir. Mais cela n'arrivera pas.

Red Bull prolonge Pérez !

Et pour cause, Red Bull a déjà tué tout suspens en annonçant la prolongation de Sergio Pérez jusqu'en 2024. « Depuis qu'il a rejoint Oracle Red Bull Racing, Checo a fait un travail fantastique. Il a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas seulement un excellent joueur d'équipe, mais qu'à mesure que son niveau de confort augmentait, il devenait une véritable force avec laquelle il fallait compter en fin de grille. Cette année, il a franchi une nouvelle étape et l'écart avec le champion du monde Max s'est considérablement réduit, comme en témoignent sa superbe pole position à Jeddah en début d'année et sa magnifique victoire à Monaco le week-end dernier. Pour nous, conserver son rythme, sa technique de course et son expérience était une évidence et nous sommes ravis que Checo continue de courir pour l'équipe jusqu'en 2024. En partenariat avec Max, nous pensons que nous avons une paire de pilotes qui peut nous apporter les plus grands prix de la F1 », explique Christian Horner qui tient donc son duo de pilotes pour encore deux années et demi au moins. En effet, Max Verstappen a récemment signé un contrat jusqu'en 2028 tandis que Sergio Pérez est désormais lié à Red Bull pour deux saisons supplémentaires.

