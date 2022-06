Formule 1

Formule 1 : La mise au point de Lewis Hamilton sur son conflit avec la FIA après Monaco !

Publié le 1 juin 2022 à 22h35 par La rédaction

Dimanche dernier, le départ du Grand Prix de Monaco a été retardé en raison des conditions météorologiques. Une pluie battante s’abattait sur la piste et la FIA a décidé de privilégier la sécurité des pilotes en les faisant partir plus tard que prévu. Lewis Hamilton s’était donc exprimé sur cette décision après la course et ses propos ont été considérés comme une critique envers la FIA. Le septuple champion du monde a donc tenu à rectifier le tir.

Les conditions météorologiques n’ont pas été vraiment optimales dimanche dernier pour le Grand Prix de Monaco. Le départ de la course a d’ailleurs été retardé sur décision de la FIA à cause d’une pluie qui pouvait mettre la sécurité des pilotes en danger. Cependant, après la course, Lewis Hamilton - qui a terminé à la huitième place - a tenu des propos qui ont rapidement été considérés comme une critique auprès de la Fédération : « Nous sommes des pilotes de Formule 1 donc la météo n’est pas une raison suffisante pour justifier la décision. » Néanmoins, ce n’était clairement pas l’intention de pilote de Mercedes. De ce fait, le septuple champion du monde a rapidement voulu rectifier le tir.

« S’il vous plaît, ne m’utilisez pas pour créer un récit négatif »

« Donc les médias disent que j’ai critiqué la FIA pour la dernière course mais c’est de la foutaise. Je pense qu’ils ont fait un excellent travail ce week-end. Aurions-nous pu commencer la course au moment où elle devait commencer ? Probablement, mais ils auraient dû l’arrêter peu de temps après. Nous avons couru quand c’était sûr et c’est ce qui est le plus important. S’il vous plaît, ne m’utilisez pas pour créer un récit négatif » a affirmé Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Toutefois, cette opinion n’est pas vraiment partagée par tout le monde.

