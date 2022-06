Formule 1

Formule 1 : Indy 500, 24 Heures du Mans... Verstappen se livre sur son avenir !

Publié le 3 juin 2022 à 8h35 par Pierrick Levallet

En F1 depuis 2015, Max Verstappen a déjà une grande expérience de la discipline. Le Néerlandais pourrait donc envisager un avenir dans le sport automobile ailleurs qu’en Formule 1, comme Fernando Alonso a pu le faire il y a quelques années. Toutefois, le pilote de Red Bull se contente pour le moment de sa place dans sa monoplace.

À 17 ans, Max Verstappen a fait ses débuts en Formule 1 en 2015 au volant d’une Toro Rosso. Sept ans plus tard, le Néerlandais a acquis une grande expérience dans la discipline. En 2021, le pilote d’aujourd’hui 24 ans a même tenu tête à Lewis Hamilton après une intense rivalité pour être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Max Verstappen a un talent indéniable au volant de sa monoplace de chez Red Bull puisqu’il fait partie des meilleurs pilotes du moment en Formule 1, où un avenir brillant lui est destiné. Cette saison encore, le pilote de 24 ans est bien placé pour devenir champion du monde, même si la concurrence de Charles Leclerc se fait assez pressante. Cette saison s'annonce encore une fois palpitante, à l'instar de l'année 2021. Toutefois, le Néerlandais pourrait suivre le chemin de certains comme Fernando Alonso il y a quelques années et explorer d’autres horizons du sport automobile comme l’IndyCar par exemple. Mais Max Verstappen ne se voit pas évoluer dans cette discipline au vu des risques auxquels s’exposent les pilotes, même s’il reste admiratif devant leur travail.

« L’Indy 500 ? Je n'ai pas besoin de risquer ma vie là-bas »

« L’Indy 500 ? J’apprécie ce qu'ils font. C'est fou. Ces pilotes, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils accomplissent là-bas. Mais personnellement, moi qui suis en F1 depuis longtemps déjà, je n'ai pas besoin de risquer ma vie là-bas, de risquer de me blesser, de me casser une jambe, etc... ça ne vaut plus le coup, disons-le ainsi » a avoué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com . Un avenir en Indy 500 semble donc d’ores et déjà exclu pour le Néerlandais. En revanche, Max Verstappen ne dirait pas non aux 24 Heures du Mans un jour même si cela lui importe peu pour le moment.

« Les 24 Heures du Mans ? J’aime les courses d'Endurance, alors j'en ferai probablement - bientôt j'espère »