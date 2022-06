Formule 1

Formule 1 : Vettel, Schumacher… La grosse mise au point d’Aston Martin !

Publié le 2 juin 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

En Formule 1, les rumeurs commencent déjà à apparaitre à propos de possibles changements au sein des écuries. Suite à la prolongation de Sergio Pérez chez Red Bull, le cas de Pierre Gasly fait ainsi parler. Mais ce n’est pas le seul. Du côté de chez Aston Martin, l’avenir de Sebastian Vettel semble également très incertain et certains noms ont déjà commencé à circuler pour remplacer l’Allemand. De quoi faire réagir son écurie.

En 2021, non conservé par Ferrari, Sebastian Vettel avait alors pris la direction d’Aston Martin. Ne pouvant désormais plus se battre pour les premières places, le quadruple champion du monde fait toutefois du mieux qu’il peut dans le milieu de la grille. Il n’empêche que depuis le début de la saison 2022, les résultats de l’Allemand ne sont pas vraiment convaincants. Actuellement, Vettel ne compte que 7 points au classement du du championnat du monde, pointant ainsi à la 9ème place. De quoi alors générer certaines rumeurs quant à son avenir et une possible retraite alors que son contrat avec Aston Martin expire à la fin de la saison. Sebastian Vettel sera-t-il donc encore au départ des Grands Prix la saison prochaine ? Dernièrement, le principal intéressé avait installé un doute concernant une possible retraite, avouant : « C'est ma passion de piloter une voiture, et j'adore ça. Et à chaque fois que je monte dans la voiture, j'aime ça. Lorsque je sors de la voiture, bien sûr je réfléchis, et je me demande aussi si c'est quelque chose que l'on devrait faire de voyager à travers le monde en gaspillant des ressources ».

« Nous voulons continuer avec Sebastian »

Le doute est donc apparu concernant la continuité de Sebastian Vettel chez Aston Martin. Certaines rumeurs évoquent déjà le nom de son successeur et il est alors question de Fernando Alonso, Oscar Piastri ou même Mick Schumacher. Toutefois, tout cela ne semble pas être dans les plans d’Aston Martin dans l’immédiat. Dans des propos accordés à RTL News , Mike Krack, directeur de l’écurie, a été très clair : il n’est pas prévu de se séparer de Vettel bien au contraire. « Quand on a un pilote comme Sebastian, on doit essayer de le garder. Sa qualité de pilotage excellente, son expérience et sa personnalité très positive nous fait avancer. Quand on le voit s'investir dans un débriefing ou au téléphone, on se dit que ce n'est pas comme ça que se comporte quelqu'un qui ne veut pas piloter », a-t-il ainsi lâché.

