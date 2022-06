Formule 1

Formule 1 : Présentation du Grand Prix d'Azerbaïdjan !

Publié le 9 juin 2022 à 17h35 par La rédaction

Ce week-end aura lieu le huitième Grand Prix de Formule 1 de la saison, en Azerbaïdjan. Une course qui devrait nous réserver une nouvelle bataille de haute intensité entre les trois prétendants au titre mondial, qui sont Charles Leclerc, Max Verstappen et Sergio Perez. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le tracé urbain de Bakou !

Deux semaines après la victoire de Sergio Perez (Red Bull) lors du Grand Prix de Monaco, la Formule 1 revient ce week-end pour la huitième manche de la saison à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan. Ce sera la sixième fois de son histoire que le circuit accueillera la catégorie reine du sport automobile et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a déjà livré des courses cultes, avec de nombreux rebondissements. Impossible d’oublier l’épreuve mémorable de 2017, qui a vu pas moins de six abandons, un imbroglio entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, une remontée folle d’un Daniel Ricciardo parti dixième sur la grille de départ et qui a remporté l’épreuve, sans oublier un finish complètement dingue, lorsque Valtteri Bottas soufflait sur la ligne la deuxième place à Lance Stroll. Mais Bakou a aussi connu son lot de polémiques, que ce soit avec l’accident entre les ex-coéquipiers Red Bull Daniel Ricciardo et Max Verstappen en 2018, ou encore le spectaculaire crash de ce dernier avec Stroll l’année dernière, tous deux victimes de crevaisons... alors qu’ils étaient lancés à plus de 300km/h en ligne droite !

Only 1️⃣5️⃣ points separate our top 3 in the championship....BRING. ON. BAKU! 🔥#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/rR51244Kja — Formula 1 (@F1) June 9, 2022

Un tracé large mais piégeux