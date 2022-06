Formule 1

F1 : Le programme du GP de Bakou

Publié le 9 juin 2022 à 13h35 par Pierrick Levallet

Ce week-end, la Formule 1 fera une escale à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan pour la huitième course de la saison. Les regards seront certainement braqués sur Max Verstappen, qui essayera de prendre le large au classement général, alors que Charles Leclerc n’est pas loin derrière. La course s’annonce donc palpitante et pourrait bien être un tournant de la saison.

Pour la huitième course de la saison, la Formule 1 se rendra à Bakou avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan pour la sixième fois de son histoire. La course s’annonce déjà palpitante au vu du classement assez serré chez les pilotes. Max Verstappen, le leader, n’a que onze points d’avance sur son dauphin Charles Leclerc alors que son coéquipier Sergio Pérez n’est qu’à 25 longueurs de lui. Les attentes sont également grandes du côté de chez Mercedes, qui fait face à de grandes difficultés depuis le début de saison. Lors des dernières courses, les choses avaient l’air d’aller mieux pour l’écurie allemande même si les résultats de Lewis Hamilton sont encore très loins d’être satisfaisants. Les fans français de la Formule 1, eux, pourront suivre tout cela depuis chez eux sur Canal + Sport dès ce vendredi.

Formule 1 : Verstappen, Pérez... Red Bull se lâche sur le GP d’Espagne ! https://t.co/Wfx5iIPrC2 pic.twitter.com/wcGflg7BKT — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Début du week-end dès 13 heures ce vendredi

Le week-end débutera à 13 heures par la première séance d’essais libres, qui se finira à 14 heures. La seconde aura lieu à 16 heures le même jour pour se terminer à 17 heures et clôturera la première journée du week-end du Grand Prix de Bakou. Le programme reprendra son cours le samedi 11 juin avec la troisième séance d’essais libres entre 13 heures et 14 heures avant de laisser place aux qualifications dès 16 heures pour déterminer les places sur la grille de départ. Enfin, les fans français de la Formule 1 pourront suivre la course dès 13 heures le dimanche 12 juin sur Canal + .

Bakou n’a jamais vraiment réussi à Verstappen

La course promet d’être plutôt intéressante à suivre. Avec son circuit urbain, le Grand Prix d’Azerbaïdjan propose une vitesse beaucoup plus accrue que Monaco à disputer en 51 tours. Malgré les 20 virages à prendre avec précaution, certains étant plus serrés que d’autres, les pilotes devront également prendre garde à bien équilibrer leurs appuis afin de ne pas se retrouver en difficulté pendant les longues lignes droites. Si Charles Leclerc et Max Verstappen seront bien évidemment les deux têtes d’affiches, il est important de rappeler que les deux pilotes n’ont jamais décroché la victoire sur cette piste malgré une pôle position pour le Monégasque en 2021. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan n’a d’ailleurs jamais vraiment réussi à Max Verstappen qui n’a terminé la course qu’une seule fois ces cinq dernières années (quatrième en 2019, devant Charles Leclerc cinquième). En revanche, Sergio Pérez - aujourd’hui coéquipier du Néerlandais chez Red Bull - a toujours semblé plus à l’aise sur la piste de Bakou puisqu’il est apparu à trois reprises sur le podium depuis l’apparition de cette course en Formule 1 en 2016, dont une victoire en 2021. Reste à voir si Max Verstappen saura dompter le circuit pour marquer un nouveau bon résultat au Grand Prix d’Azerbaïdjan et prendre un avantage significatif dans la course au titre.