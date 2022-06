Formule 1

Formule 1 : Red Bull annonce la couleur pour l'avenir de Pierre Gasly

Publié le 9 juin 2022 à 8h35 par La rédaction

L’avenir de Pierre Gasly ne s’écrira pas dans l’immédiat chez Red Bull, puisque l’écurie autrichienne a décidé de prolonger le contrat de Sergio Perez jusqu’à fin 2024. Le Français devrait donc rester chez Alpha Tauri la saison prochaine. Un choix assumé par Helmut Marko, le conseiller spécial du taureau rouge.

La déception a dû être grande chez Pierre Gasly dimanche dernier, quelques minutes après la fin du Grand Prix de Monaco, lorsque Sergio Perez, dans l’euphorie de sa victoire, a (involontairement) vendu la mèche au sujet de son avenir en Formule 1. Deux jours plus tard, Red Bull officialisait la prolongation de contrat de son pilote mexicain pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2024. Une extension de bail qui intervient quelques semaines après celle de l’autre pilote Red Bull, Max Verstappen, jusqu’à fin 2027. Impossible donc pour le Français de revenir prochainement au sein de l’écurie dans laquelle il avait disputé la première partie de saison 2019, avant d’être renvoyé chez Toro Rosso - devenu Alpha Tauri depuis – en raison de performances jugées insuffisantes. Le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 doit donc pour le moment se satisfaire d’un baquet chez la petite sœur de Red Bull jusqu’à l’issue de la saison 2023, même si certaines rumeurs envoient le Normand chez McLaren la saison prochaine, en remplacement de Daniel Ricciardo. Si Gasly réalise d’excellentes prestations avec Alpha Tauri, en se classant très souvent dans les points et en se mêlant parfois à la lutte avec les Ferrari ou les Mercedes, il n’a toujours pas eu le droit à une seconde chance chez Red Bull, qui préfère ainsi privilégier le pilote d’expérience qu’est Sergio Perez, bien qu’il ne soit pas issu de l’académie de pilotes de l’équipe autrichienne. Pour autant, cela n'inquiète pas la direction du taureau rouge, qui a évoqué le cas de Pierre Gasly.

Red Bull évasif sur l’avenir de Gasly