Formule 1

Formule 1 : Très mauvaise nouvelle pour Pierre Gasly, son avenir en F1 se complique...

Publié le 1 juin 2022 à 12h35 par Arthur Montagne

Mardi, Red Bull a officialisé la prolongation de Sergio Pérez jusqu'en 2024. Un choix plutôt logique compte tenu des performances du Mexicain qui apporte enfin ce que Christian Horner attend d'un coéquipier de Max Verstappen. Mais pour Pierre Gasly, qui n'a jamais caché sa volonté de revenir chez Red Bull, c'est la douche froide. Le Français, dont le contrat s'achève à l'issue de la saison, est dans le flou pour son avenir.

Compte tenu du début de saison, l'avenir de Sergio Pérez ne faisait guère de doute. Vainqueur à Monaco dimanche après avoir décroché trois deuxièmes places cette année, le Mexicain a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu'en 2024. Un soulagement pour Checo qui vient de vivre une semaine de rêve. « Pour moi, cela a été une semaine incroyable, gagner le Grand Prix de Monaco est un rêve pour tout pilote et ensuite annoncer que je vais continuer avec l'équipe jusqu'en 2024 me rend extrêmement heureux. Je suis tellement fier d'être membre de cette équipe et je me sens complètement chez moi ici maintenant. Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max, sur et en dehors de la piste, contribue certainement à nous faire avancer encore plus. Nous avons construit un formidable élan en tant qu'équipe et cette saison en est la preuve, je suis impatient de voir où cela peut nous mener dans le futur », explique Sergio Pérez. Une nouvelle qui ne fait pas que des heureux. Et pour cause, la prolongation du Mexicain ferme clairement la porte du second baquet de Red Bull à Pierre Gasly qui brille depuis son retour chez AlphaTauri et qui espérait avoir une nouvelle chance aux côtés de Max Verstappen. Le contrat du Français s'achève à l'issue de la saison et la meilleure option semble de quitter le giron Red Bull comme l'a fait avant lui Carlos Sainz. Mais l'été ne s'annonce pas très actif dans le paddock et les options pour Pierre Gasly se font désormais très rares.

This is us @SChecoPerez ❤️ #F1 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 31, 2022

Quelles options pour Pierre Gasly ?

En effet, en fin de contrat à l'issue de la saison, Pierre Gasly doit commencer à scruter les baquets qui pourraient se libérer en vue de l'année prochaine. Mais le Français va très vite constater qu'ils sont très rares. Pour commencer, les places sont prises dans les trois top teams. Chez Red Bull, Max Verstappen a signé un contrat très longue durée qui le lie à son écurie jusqu'en 2028 tandis que Sergio Pérez vient donc de prolonger. Chez Ferrari aussi le duo de pilotes ne devrait pas bouger. En course pour le titre, Charles Leclerc dispose d'un bail prenant fin en 2024. Carlos Sainz quant à lui a prolongé en début de saison et sera au volant d'une monoplace rouge pendant les deux prochaines saison lui aussi. Du côté de Mercedes, George Russell vient d'arriver et a signé un contrat longue durée tandis que Lewis Hamilton est lié jusqu'en 2023. Compte tenu de l'incertitude qui règne concernant le futur du septuple champion du monde, une place sera peut-être à prendre pour lui succéder. Mais ce ne sera pas avant 2023, et surtout si Lewis Hamilton met un terme à sa carrière à l'issue de son contrat, son baquet sera probablement très convoité. Pierre Gasly pourrait donc prolonger d'une saison chez AlphaTauri afin d'espérer un appel de Mercedes. Cela représenterait malgré tout un risque car il n'est pas du tout certain que le Britannique lâchera sa place, et il n'est pas non plus sûr que l'écurie qui a dominé la F1 depuis 2014 choisisse Pierre Gasly puisque plusieurs pilotes de son académie pourraient briguer ce baquet.

someone forgot to tell @PierreGASLY you can’t overtake in Monaco 😏 pic.twitter.com/9xMz3bAvQh — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) May 31, 2022