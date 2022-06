Formule 1

Formule 1 : Un pilote interpelle Red Bull pour être le coéquipier de Verstappen !

Publié le 5 juin 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, le duo composé de Max Verstappen et Sergio Pérez fait le bonheur de Red Bull. Cette association va d’ailleurs continuer encore un certain temps puisque le Mexicain a dernièrement prolongé jusqu’en 2024. Il n’empêche que le statut de coéquipier de Verstappen intéresse tout de même certains pilotes actuels de Formule 1. Red Bull a d’ailleurs reçu un message à ce sujet.

Les prolongations se sont enchainées du côté de chez Red Bull. En mars dernier, juste avant le coup d’envoi de la saison 2022 de Formule 1, c’est Max Verstappen qui a paraphé un nouveau contrat avec son écurie. Voilà désormais le Néerlandais lié jusqu’en 2028. Le champion du monde 2021 n’est donc pas prêt de partir et il en est de même pour Sergio Pérez. Dernièrement, les questions se sont posées concernant l’identité du deuxième pilote chez Red Bull. Si le Mexicain occupe actuellement ce poste, Pierre Gasly attendait lui son heure. Depuis sa rétrogradation chez AlphaTauri, le Français réalise de très bonnes performances, ce qui aurait pu lui ouvrir les portes d’un retour chez Red Bull dans les mois à venir. Cela ne sera finalement pas le cas puisque l’écurie emmenée par Christian Horner a décidé d’accorder sa confiance à Sergio Pérez pour les saisons à venir. Le récent vainqueur du Grand Prix de Monaco a en effet prolongé jusqu’en 2024. « Depuis qu'il a rejoint Oracle Red Bull Racing, Checo a fait un travail fantastique. Il a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas seulement un excellent joueur d'équipe, mais qu'à mesure que son niveau de confort augmentait, il devenait une véritable force avec laquelle il fallait compter en fin de grille. Pour nous, conserver son rythme, sa technique de course et son expérience était une évidence et nous sommes ravis que Checo continue de courir pour l'équipe jusqu'en 2024 », expliquait notamment Horner après cette prolongation.

« Ce serait évidemment bien de piloter aux côtés de Max »