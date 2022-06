Formule 1

Formule 1 : Retour sur l'incroyable déroute d'Hamilton au GP d'Azerbaidjan !

Publié le 9 juin 2022 à 19h35 par La rédaction

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 se tiendra ce week-end et l’édition précédente avait été marquée par de nombreux rebondissements. Alors que la victoire tendait les bras à Lewis Hamilton, le pilote Mercedes a notamment tout perdu à deux tours de la fin, terminant à la quinzième place. Retour sur cet incroyable final.

A l’heure actuelle, peut-être que Lewis Hamilton ne serait plus en Formule 1. Il aurait quitté de manière triomphale la discipline, au soir de l’ultime course de la saison 2021 à Abu Dhabi, en remportant son huitième titre de champion du Monde et dépassant la légende Michael Schumacher et devenant le pilote le plus titré de l’histoire. Tout cela aurait pu arriver... mais le Britannique s'est pris les pieds dans le tapis lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021. Il doit probablement encore faire des cauchemars de cette épreuve, puisqu'elle lui a fait perdre de précieux et nombreux points au championnat du Monde, qu’il aura finalement terminé avec une deuxième place derrière son grand rival Max Verstappen (Red Bull).

Listen closely for one of the funniest moments in #F1 commentary we have heard in recent years 😆Mark Webber's hilarious reaction to the dramatic restart moment at the 2021 Azerbaijan Grand Prix 🤣#AzerbaijanGP #F1 @AussieGrit pic.twitter.com/IcG9tLEyiE — Formula 1 (@F1) June 9, 2022

Le virage fatal