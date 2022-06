Formule 1

Formule 1 : Une surprise pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan !

Publié le 7 juin 2022 à 21h35 par Bernard Colas

Après un Grand Prix de Monaco sous la pluie, au cours duquel Charles Leclerc a connu une grosse désillusion en finissant au pied du podium, les pilotes se retrouveront en Azerbaïdjan ce week-end pour la huitième course de la saison. Un rendez-vous attendu par les fans de Formule 1, mais les néophytes pourront également profiter de l’évènement puisque Canal+ diffusera le Grand Prix en clair. Une première cette année.

Après avoir bataillé avec Lewis Hamilton (Mercedes) jusqu’au bout de la saison dernière, Max Verstappen (Red Bull) lutte désormais avec la Ferrari de Charles Leclerc et possède jusqu’à maintenant l’avantage au classement général. À domicile, le Monégasque a perdu des points précieux dans la course au titre le 29 mai dernier après avoir été victime d'une grosse erreur de stratégie de son écurie, permettant à Max Verstappen de se hisser sur le podium et à Sergio Perez (Red Bull) de remporter le Grand Prix de Monaco. La prochaine manche se déroulera désormais en Azerbaïdjan ce week-end, et à cette occasion, Canal + a réservé une belle surprise aux fans de Formule 1 mais également aux néophytes de la discipline.





Le Grand Prix d’Azerbaïdjan à retrouver en clair ce dimanche