F1 : Charles Leclerc en pole au Grand Prix de Bakou, Verstappen et Pérez juste derrière

Publié le 11 juin 2022 à 17h35 par Thibault Morlain mis à jour le 11 juin 2022 à 17h49

Ce dimanche, le Grand Prix de Bakou partira à 13h. Mais avant de prendre le départ, les pilotes de Formule 1 doivent connaitre leur place sur la grille de départ. Ainsi, ce samedi après-midi se déroulait les traditionnelles séances de qualifications en Azerbaïdjan. Et à ce petit jeu, c’est Charles Leclerc au volant de sa Ferrari qui a été le meilleur ce samedi.

Pour le 8ème rendez-vous de la saison, les pilotes de F1 sont en Azerbaïdjan sur le circuit de Bakou. Alors que le Grand Prix se déroulera ce dimanche, les hostilités ont déjà commencé depuis ce vendredi avec les séances d’essais libres. Et lors des 3 sessions, c’est Sergio Pérez qui a fait la meilleure impression devant Charles Leclerc, Max Verstappen et Carlos Sainz Jr. Un nouveau duel était donc annoncé pour ce Grand Prix de Bakou, mais le rendez-vous de ce samedi était bien les qualifications, là où est établie la grille de départ.

Q1 : Verstappen en tête, Strool et Schumacher éliminés !

Pour la première séance de qualifications, les 20 pilotes de F1 étaient donc au départ. Et sur le circuit de Bakou, au terme de ces 16 premières minutes, perturbées notamment par un drapeau rouge provoqué par Lance Stroll, c’est Max Verstappen qui a été le plus rapide devant Sergio Pérez et Charles Leclerc. En revanche, se classant de la 16ème à la 20ème, Kevin Magnussen (Haas), Alexander Albon (Williams), Nicholas Latifi (Williams), Lance Strool (Aston Martin) et Mick Schumacher (Haas) ont été éliminés.

Q2 : Sergio Pérez repasse devant, c’est terminé pour les McLaren et Ocon !

Lors de la deuxième séance de qualifications, le duel a à nouveau fait rage entre Red Bull et Ferrari. Sergio Pérez, Max Verstappen, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr n’ont cessé d’améliorer leur temps. Une bataille finalement remportée par le Mexicain qui s’est ainsi offert le meilleur temps au terme de cette Q2, devant Leclerc et Sainz Jr. A noter également le très bon temps de Pierre Gasly, 5ème au volant de son AlphaTauri. De la 11ème à la 15ème place, on retrouve Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Pour ces pilotes, cela s’arrête donc là et ils ne participeront pas à la Q3.

Q3 : Le duel Ferrari-Red Bull à l’avantage de Leclerc

Pour cette troisième et dernière séance de qualifications, la pole position était ainsi en jeu entre Red Bull et Ferrari. Qui de Pérez, Leclerc, Sainz Jr ou Verstappen allait décrocher la première place pour le Grand Prix de Bakou ? C’est le Monégasque qui a sorti son épingle du jeu pour s’offrir la pole. De son côté, l’Espagnol s’est loupé au dernier moment, finissant 4ème. Et entre les deux pilotes de la Scuderia, on retrouvera les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen.

A fourth consecutive pole for @Charles_Leclerc 💪#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/FH3EJHcx06 — Formula 1 (@F1) June 11, 2022

Résultat final des Qualifications

Au terme des ces qualifications pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, c’est donc Charles Leclerc qui s’élancera en pole ce dimanche. Voilà le classement final :



1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Sergio Perez (Red Bull)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

5- George Russell (Mercedes)

6- Pierre Gasly (AlphaTauri)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9- Sebastian Vettel (Aston Martin)

10- Fernando Alonso (Alpine)

11- Lando Norris (McLaren)

12- Daniel Ricciardo (McLaren)

13- Esteban Ocon (Alpine)

14- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16- Kevin Magnussen (Haas)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Nicholas Latifi (Williams)

19- Lance Strool (Aston Martin)

20- Mick Schumacher (Haas)