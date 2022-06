Formule 1

F1 - GP d'Azerbaïdjan : Énorme bataille en vue chez Red Bull entre Verstappen et Perez

Publié le 11 juin 2022 à 14h35 par La rédaction

À l’aube du Grand Prix de Bakou, Max Verstappen tentera de remporter cette course qui lui file entre les doigts depuis tant d’années.

Après sept courses, le pilote néerlandais Max Verstappen domine le classement général de Formule 1 cette saison. Prochaine étape ? Bakou, un lieu qui ne lui réussit pas du tout où il ne s’est jamais imposé. Cette année pourrait être la bonne pour briser la malédiction.

Le champion maudit

En tête du classement général avec quatre victoires au compteur, Max Verstappen a maîtrisé la plupart des circuits durant sa carrière, mais celui de la ville de Bakou n'en fait certainement pas partie. Le champion du monde en titre a pris part à quatre reprises à ce Grand Prix au circuit assez atypique, il n’a franchi la ligne d’arrivée qu'une seule fois, en 2019 où il a pu terminer 4e. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan a toujours été l'une de ces course atypiques en raison de la configuration du circuit. C’est notamment l'un des seuls Grands Prix où des pilotes ne faisant pas partie du trio de tête ont finalement réussi à terminer sur le podium.



Le circuit de Bakou s’étale sur 6 kilomètres, il s’agit du second Grand Prix le plus long du calendrier derrière celui de Belgique. Le parcours est conçu autour du centre historique de la ville. Il dispose d’une fausse ligne droite d’une distance de 2 200 mètres sur laquelle les 340 km/h sont souvent dépassées. En 2016, Valtteri Bottas avait battu le record de vitesse avec 378 km/h sur cette même ligne droite. Les rues sont tellement étroites qu’une seule monoplace peut y passer à certains endroits du parcours. Contrairement aux autres tracés urbains, le parcours de Bakou dispose de plus d’espace pour dépasser.



En 2017, alors que Max Verstappen est à la lutte avec Sergio Pérez, son moteur se casse. En 2018, il commet une erreur de jugement et se crashe avec son compatriote de chez Red Bull Daniel Ricciardo. En 2021, alors qu’il était en tête, le Néerlandais est victime d’une crevaison en pleine vitesse ce qui le contraint à abandonner. Aujourd’hui, Verstappen a les yeux rivés sur ce week-end alors qu'il cherche à briser la malédiction. Dans la préparation de la course, il a déclaré : « J'ai hâte de retourner à Bakou, nous avons des affaires inachevées ici après l'année dernière. C’est une piste délicate avec de grandes zones de freinage et des échappatoires serrés, trouver le meilleur réglage pour la voiture sera difficile pour s'assurer d’avoir le niveau d’aileron correct . » L’heure de la revanche a sonné pour le leader du classement général.

F1 : L'énorme constat de Verstappen après les essais 1 et 2 à Bakou https://t.co/rjmxtIipoc pic.twitter.com/H76x0ayddN — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

Duel entre Red Bull au programme