F1/EL3 : Avant les qualifications, Red Bull et Ferrari se livrent une grosse bataille en Azerbaïdjan

Publié le 11 juin 2022 à 15h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 11 juin 2022 à 15h46

Ce samedi, les séances des essais libres se sont terminés avant de laisser places aux qualifications pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Pour cette heure de roulage, Sergio Pérez a repris la tête du classement devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Lewis Hamilton, lui, a eu quelques difficultés avec sa voiture et n’a pas été en mesure d’atteindre le top 10.

C’est avec un léger retard que les pilotes ont pu prendre part à cette troisième séance des essais libres en marge du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Après un accident lors de la course de F2, il a fallu un peu de temps pour réparer les barrières TecPro. Le début de cette heure de roulage a donc eu lieu à 13h15 heure française alors qu’elle était prévue à 13 heures initialement. La séance de qualifications se tiendra donc un quart d’heure plus tard, à 16h15. Après une deuxième séance d’essais libres plutôt concluante ce vendredi, Charles Leclerc a fait de son mieux pour conserver sa place de leader. Mais le Monégasque semble avoir perdu un peu en vitesse ce samedi. Le pilote de Ferrari a bouclé son meilleur tour en 1:43:240 comparé aux 1:43:224 de ce vendredi. Et ce petit frein lui a fait perdre sa place de leader au profit de Sergio Pérez sur cette troisième heure de roulage. Le Mexicain, pour la deuxième fois des essais libres, a soldé le meilleur tour du week-end jusqu’à présent en 1:43:170, confirmant au passage son aisance sur la piste de Bakou après sa victoire la saison dernière.

F1 : Verstappen, Leclerc, Mercedes... L’historique du GP de Bakou https://t.co/Jxsz8rNTLP pic.twitter.com/R8908KpeBI — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

Verstappen garde sa troisième place, Hamilton toujours douzième

Max Verstappen, lui, n’a fait qu’améliorer son chrono sur un circuit qui ne lui a pas vraiment beaucoup réussi par le passé. Avec un tour réalisé en 1:43:449 (son meilleur tour depuis le début du week-end), le Néerlandais a conservé sa troisième place qu’il détient depuis la première séance d’essais libres et se place donc devant Carlos Sainz Jr, le coéquipier de Charles Leclerc, avant les qualifications. L’Espagnol n’est pas vraiment loin derrière Max Verstappen puisqu’il n’est distancé que de 147 centièmes (1:43:596). Du côté de chez Mercedes, tout ne s’est pas vraiment bien passé. Si George Russell se félicite d’un progrès sur le marsouinage, révélant à sa radio qu’il « ne semblait pas trop mauvais » malgré une huitième position au classement, Lewis Hamilton n’a pas été en mesure d’atteindre le top 10. Le septuple champion du monde se plaignait de ne pas avoir assez de grip sur le train arrière et n’a donc pas pu aborder les 20 virages du circuit de Bakou comme il le souhaitait. Avant les qualifications, le Britannique se retrouve à la douzième place alors qu’il semblait bien parti lors de la première séance des essais libres avec sa sixième position. Il faut toutefois noter une amélioration du chrono au fil du week-end pour Lewis Hamilton jusqu’à présent, étant donné qu’il a signé son meilleur temps ce samedi (1:44:845). Après ces séances d'essais libres, la course promet d'être très intéressante à suivre, surtout entre Red Bull et Ferrari. Depuis le début du week-end, Sergio Pérez et Charles Leclerc se livrent un duel intense pour la pole position et cela devrait avoir encore lieu lors des qualifications à moins que l'un des deux ne soit victime d'un problème technique ou d'un accident.

Le classement complet :

1er Sergio Pérez (Red Bull) : 1:43:170

2e Charles Leclerc (Ferrari) : + 0.070

3e Max Verstappen (Red Bull) : + 0.279

4e Carlos Sainz Jr (Ferrari) : + 0.426

5e Lando Norris (McLaren) : + 1.248

6e Daniel Ricciardo (McLaren) : + 1.306

7e Pierre Gasly (AlphaTauri) : + 1.321

8e George Russell (Mercedes) : + 1.403

9e Esteban Ocon (Alpine) : + 1.515

10e Sebastian Vettel (Aston Martin) : + 1.519

11e Fernando Alonso (Alpine) : +1.672

12e Lewis Hamilton (Mercedes) : + 1.675

13e Lance Stroll (Aston Martin) : + 1.709

14e Zhou Guanyu (Alfa Romeo) : + 1.743

15e Kevin Magnussen (Haas) : + 1.749

16e Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : + 1.794

17e Alexander Albon (Williams) : + 2.309

18e Mick Schumacher (Haas) : + 2.362

19e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : + 2.404

20e Nicholas Latifi (Williams) : + 2.900