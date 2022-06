Formule 1

F1 : Avant le GP d'Azerbaïdjan, Lewis Hamilton lâche de gros indices sur sa retraite

Publié le 11 juin 2022 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2022 à 11h36

Auteur d’une saison compliqué avec Mercedes, Lewis Hamilton s’est confié sur son avenir. Pour le moment, le pilote britannique semble vouloir poursuivre sa carrière malgré les difficultés rencontrées au volant de sa Mercedes cette saison. À 34 ans, le joueur évoque le futur qui l’attend après la Formule 1, alors que des rumeurs de retraite ont récemment circulé…

Rien ne va plus chez Mercedes ! Depuis la nouvelle réglementation de la Formule 1 entrée en vigueur cette année, l’écurie allemande n’arrive pas à décrocher de bons résultats. Considérée comme la meilleure écurie durant huit saisons consécutives et récompensées par autant de titres de champion du Monde des constructeurs entre 2014 et 2021, Mercedes n’est plus que l’ombre d’elle-même. Si l’écurie allemande et Lewis Hamilton ont longuement dominé le circuit, les Ferrari et les Red Bull se positionnent loin devant cette année. Vendredi, Lewis Hamilton a confirmé cette mauvaise passe au cours de la première journée du Grand Prix d’Azerbaïdjan. En effet, le Britannique s’est retrouvé à la sixième place des essais libres 1, puis à la douzième position des essais libres 2. Des prestations décevantes venant du septuple champion du Monde. À 37 ans, les rumeurs concernant une retraite proche ne cessent de circuler. Dans une interview accordée à L’Equipe , Lewis Hamilton s’est confié sur ce sujet. Tout d'abord, la question de savoir si le pilote avait partagé des informations avec d'autres sportifs a été posée : « Non. Avec Serena (Williams) et quelques autres sportifs, mais pas avec eux (David Beckham, Tom Brady et Michael Jordan) » a répondu le Britannique, avant de poursuivre « j’aime tellement ce que je fais ». Hamilton a, d’ailleurs, évoqué la possibilité de prendre sa retraite la retraite en cas de huitième sacre sur les circuits : « Je ne pense pas. Je ne suis pas du genre à me focaliser sur un nombre. Piloter, c'est ma passion. Huit titres n'auraient pas changé ma vie. Je ne me vois pas partir sur un titre... » , « Je continuerai tant que je m'amuserai » poursuit le pilote lorsqu'on le comparait à Nico Rosberg.

15 years ago today I won my first ever race in F1. Thank you @team_lh for the artwork and thank you to all the fans both old and new. Whether you’ve been supporting me for 15 years or 15 minutes, I feel the energy just the same. Love you all, here’s to many more! pic.twitter.com/e36YqWZvoB — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 10, 2022

« Je n'ai pas encore pensé à cela, la retraite »