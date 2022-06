Formule 1

F1 - GP du Canada : Deux pilotes se disputent la place d'Hamilton après son calvaire à Bakou

Publié le 13 juin 2022 à 9h35 par Arthur Montagne

La saison de Lewis Hamilton continue d'être très compliquée sur le plan sportif, mais également physique. Et pour cause, le septuple champion du monde a vécu un calvaire lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan et semble très affaibli par une douleur au dos. A tel point que Mercedes n'écarte pas l'hypothèse d'un forfait de Lewis Hamilton au Canada ce week-end. Pour le remplacer, deux options s'offrent à Toto Wolff : Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries.

Profitant de l'abandon des deux pilotes Ferrari, les Mercedes ont réussi à se positionner derrière les Red Bull à l'arrivée du Grand Prix d'Azerbaïdjan avec à la clé un nouveau podium pour George Russell et une quatrième place pour un Lewis Hamilton agressif, mais qui souffre toujours autant dans sa monoplace. Une souffrance qui se caractérise par des difficultés à trouver du rythme, mais désormais également par des maux physiques. Et pour cause, la Mercedes possède la voiture qui subit le plus de marsouinage, ce fameux effet de sol qui fait rebondir la monoplace. Et à Bakou, avec sa très longue ligne droite et ses vitesses de pointe atteignant les 345km/h, ce phénomène était plus fort que jamais. Les pilotes s'en sont plaints, à commencer par Lewis Hamilton qui a été victime de douleurs au dos durant la course et est apparu très affaibli au moment de quitter son baquet. « C’est la course la plus physique que je n’ai jamais eu de ma vie. Je n’avais jamais ressenti une telle douleur dans une voiture auparavant. Normalement, c’est seulement physique bien sûr sur les courses normales, mais celle-ci je devais serrer les dents et faire avec la douleur, j’avais des pointes de douleur en permanence. Mais je me disais de ne rien lâcher, j’ai gardé la voiture sur la piste et j’y suis arrivé », reconnaissait même le septuple champion du monde.

Lewis Hamilton visiblement très éprouvé après l'#AzerbaidjanGP 🤕#AzerbaijanGP🇦🇿 | ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/BQ2xFFKwdC — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 12, 2022

Vandoorne ou De Vries pour remplacer Hamilton ?