F1 - GP du Canada : Mercedes lâche une bombe pour Lewis Hamilton

Publié le 12 juin 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Ce dimanche, Lewis Hamilton a donc terminé 4ème du Grand Prix de Bakou. Mais en Azerbaïdjan, le pilote Mercedes a vécu un véritable calvaire. En effet, en raison des nombreux rebonds de sa monoplace, le Britannique a ressenti de terribles douleurs dans le dos. Hamilton a finalement tenu jusqu’au bout du Grand Prix, mais cela pourrait avoir de grosses répercussions à commencer par une absence pour la prochaine course au Canada.

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton est en grande difficulté. Ce dimanche, le pilote Mercedes a toutefois réussi à terminer 4ème du Grand Prix de Bakou, profitant des abandons de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr pour se classer derrière Max Verstappen, Sergio Pérez et George Russell. Mais en Azerbaïdjan, Hamilton a connu un véritable calvaire. Physiquement, le supplice a été terrible pour le septuple champion du monde. Avec les nombreux rebonds de sa F1, il a ressenti d’horribles douleurs dans le dos, à tel point qu’il a eu énormément de mal à sortir de sa monoplace à l’arrivée. Après la course, Lewis Hamilton est d’ailleurs revenu sur ce Grand Prix très éprouvant pour lui, avouant alors : « C’est la course la plus physique que je n’ai jamais eu de ma vie. Je n’avais jamais ressenti une telle douleur dans une voiture auparavant. Normalement, c’est seulement physique bien sûr sur les courses normales, mais celle-ci je devais serrer les dents et faire avec la douleur, j’avais des pointes de douleur en permanence. Mais je me disais de ne rien lâcher, j’ai gardé la voiture sur la piste et j’y suis arrivé ».

Lewis Hamilton visiblement très éprouvé après l'#AzerbaidjanGP 🤕#AzerbaijanGP🇦🇿 | ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/BQ2xFFKwdC — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 12, 2022

« Il va très mal et nous devons trouver une solution »