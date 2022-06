Formule 1

F1 - GP d’Azerbaïdjan : Verstappen et Red Bull brillent, Ferrari s’effondre avec Leclerc

Publié le 12 juin 2022 à 15h35 par Bernard Colas

Ce dimanche, Max Verstappen n’a pas tremblé à Bakou et a décroché sa 4e victoire de la saison, lui permettant de creuser l’écart au classement général. Le pilote Red Bull profite des abandons de Charles Leclerc et Carlos Sainz, une course cauchemardesque pour Ferrari. Voici les résultats du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Avec sa pole position, Charles Leclerc espérait briller en Azerbaïdjan et oublier la désillusion de Monaco, mais la course a viré au cauchemar pour Ferrari. Alors que Carlos Sainz a abandonné dès le 9e tour en raison d’un problème hydraulique, Charles Leclerc a été victime de son moteur, contraint d’abandonner au 20e tour alors qu’il était en tête. « Les mots sont difficiles à trouver, ça fait mal, ça fait trois week-ends de suite. Ça fait mal, ouais. Je n’en sais rien, j’ai perdu la puissance, je ne sais pas ce qui s’est passé. Je suis juste allé voir les mécanos, je n'ai encore parlé à personne », a regretté le Monégasque au micro de Canal +. Une aubaine pour Max Verstappen et Red Bull. Le champion en titre a survolé et logiquement remporté la course, son 4e succès de la saison, lui permettant de prendre le large au classement général.

4e victoire pour Verstappen, 3e désillusion pour Leclerc