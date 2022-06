Formule 1

F1 : Face à cette polémique, Lewis Hamilton adopte une position très claire

Publié le 15 juin 2022 à 17h35 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs années, Lewis Hamilton est très impliqué dans différents sujets sociétaux. Soucieux de la situation climatique, le septuple champion du monde de Formule 1 prend également souvent position pour défendre les gens victime de discrimination raciste ou sexiste. C'est donc sans surprise que la star de Mercedes est monté au créneau pour défendre Naomi Schiff, ancienne pilote et désormais journaliste, qui subit de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Septuple Champion du monde, Lewis Hamilton est devenu l'une des personnalités sportives les plus influentes de la planète. Il faut dire que le pilote britannique brille d'un sport assez élitiste où il est le seul pilote noir. Par conséquent, la star de l'écurie Mercedes se sent investi d'une mission et se trouve très régulièrement impliqué dans des sujets sociétaux. Depuis quelques années, il prend régulièrement position pour alerter sur la crise climatique et ses éventuelles conséquences catastrophiques. Il a d'ailleurs vendu son jet privé afin de montrer son engagement. Mais ce n'est pas tout. Compte tenu de son parcours, Lewis Hamilton s'affiche également de façon récurrente dans la lutte contre toutes les discriminations. Et le Britannique l'a une nouvelle fois prouvé. En effet, le septuple champion du monde n'a pas hésité à défendre Naomi Schiff. Originaire du Rwanda, cette ancienne pilote est désormais journaliste pour la chaîne Sky Sports où elle couvre la Formule 1. Ambassadrice du championnat des W Series, la course 100% féminine lancée en 2019 par la FIA, Naomi Schiff incarne donc parfaitement le changement dont à besoin ce sport selon Lewis Hamilton. Mais malheureusement, tout le monde ne pense comme le pilote Mercedes. Et pour cause, après son analyse du Grand Prix d'Azerbaïdjan, elle a été pris pour cible par de nombreuses attaques sexistes. Exaspérée, Naomi Schiff a partagée sur ses réseaux sociaux l'une des insultes qu'elle reçues. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Lewis Hamilton.

Naomi is an ex-professional racing driver & totally qualified to give her opinion as part of the Sky team. She’s been a great asset since joining & we should welcome more representative broadcasting with open arms. Still have a long way to go to change these attitudes in sport. https://t.co/E6U7zX4XqI — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 14, 2022

Lewis Hamilton défend Naomi Schiff

Sur son compte Twitter , le pilote Mercedes a effectivement pris la défense de Naomi Schiff : « Naomi est une ancienne pilote de course professionnelle et totalement qualifiée pour donner son avis au sein de l'équipe Sky. Elle a été un grand atout depuis son arrivée et nous devrions accueillir à bras ouverts une diffusion plus représentative de la société. Il reste encore un long chemin à parcourir pour changer ces mentalités dans le sport . »

pic.twitter.com/owthHlXClz — Naomi Schiff Racing (@NaomiSchiff) June 14, 2022