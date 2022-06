Formule 1

F1 : Verstappen lâche un message à Leclerc avant le GP du Canada

Publié le 14 juin 2022 à 19h35 par Arthur Montagne

En tout début de saison, Max Verstappen a laissé filer des points précieux à cause des problèmes de fiabilité du moteur Honda. A tel point que Charles Leclerc avait pris une confortable avance en tête du Championnat du monde. Mais la tendance s'est inversée lors des dernières courses qui ont vu le pilote Ferrari enchaîner les déconvenues au point de faire de Max Verstappen le grand favori à sa propre succession. Et les problèmes chez Ferrari ne semblent pas perturber le Néerlandais.

Après des débuts tonitruants, Charles Leclerc se présentait en grand favori pour le titre de champion du monde. Et pour cause, le Monégasque avait remporté deux des trois premiers Grands Prix de la saison pendant que Max Verstappen enchaînait les pépins mécaniques, le poussant à l'abandon en Australie et à Bahreïn. Mais depuis, la dynamique s'est clairement inversée. Et pour cause, le Néerlandais a remporté quatre des cinq derniers GP pendant que Charles Leclerc a connu ses premiers gros soucis. Une erreur de pilotage à Imola, un incroyable imbroglio stratégique à Monaco et un abandon à Bakou... résultat, le Monégasque n'est plus monté sur le podium lors des trois dernières courses. Un terrible enchaînement qui a pour conséquence de placer Charles Leclerc à 36 points de Max Verstappen et n'est même plus deuxième du classement puisque Sergio Pérez s'est immiscé entre les deux. Un sacré retournement de situation en faveur du champion du monde en titre qui ne cache pas sa satisfaction.

«C’est la course»