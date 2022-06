Formule 1

F1 : Avant le GP d’Azerbaïdjan, Mercedes vend la mèche pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 12 juin 2022 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2022 à 11h40

7e sur la ligne de départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche, Lewis Hamilton est en grande difficulté cette saison. À 37 ans, la potentielle retraite du pilote revient avec insistance dans les médias. En marge du Grand Prix, le patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, a annoncé la couleur pour le futur de Lewis Hamilton…

Avec un contrat s'achevant en 2023, la retraite de Lewis Hamilton est régulièrement évoquée ces derniers temps. Ces rumeurs sont la conséquence de l’énorme désillusion vécue par le Britannique la saison passée. En effet, le pilote de 37 ans s’était fait souffler le titre de champion du monde par Max Verstappen lors de l’ultime Grand Prix. Après ce triste épisode, il s’est dit que Lewis Hamilton songeait sérieusement à mettre un terme à sa carrière. En difficulté cette saison, le Britannique vient de se positionner à la 7e place des qualifications pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, qu'il tentera tout de même de remporter : « Ce sera peut-être difficile en course, mais nous allons tout donner et j’espère avoir un meilleur rythme de course. Il y a encore beaucoup à espérer. C’est une course délicate et chaotique, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, nous sommes dans le top 10 ». Un enchaînement de mauvaises performances en partie dû à la nouvelle réglementation de la F1, qui semble avoir freiné la suprématie de l’écurie Mercedes sur les circuits. Cette année, ce sont bel et bien les écuries Red Bull et Ferrari qui dominent. Dans une interview accordée ce samedi à l’Equipe , Hamilton s’était prononcé sur sa carrière, annonçant : « je n’ai pas encore pensé à cela, la retraite ». Une tendance que semble confirmer son patron, Toto Wolff.

15 years ago today I won my first ever race in F1. Thank you @team_lh for the artwork and thank you to all the fans both old and new. Whether you’ve been supporting me for 15 years or 15 minutes, I feel the energy just the same. Love you all, here’s to many more! pic.twitter.com/e36YqWZvoB — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 10, 2022

« Il n’y a pas de porte ouverte chez nous l’année prochaine »