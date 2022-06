Formule 1

F1 : Une fin de carrière plus proche que prévu pour Hamilton ?

Publié le 10 juin 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Cette saison est certainement l’une des plus délicates pour Lewis Hamilton au cours de sa carrière. Suite à la nouvelle réglementation, la voiture du Britannique a totalement changé et il n’arrive pas à s’y habituer. Ses résultats sont en nette régression comparé aux années précédentes. Face à cette terrible année 2022 pour lui, le pilote de 37 ans se serait peut-être résolu à mettre un terme à sa carrière en F1.

Tout ne va pas pour le mieux pour Lewis Hamilton cette saison. Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022, Mercedes a totalement dû repenser sa monoplace. Si cela n’a pas l’air d’avoir dérangé George Russell - nouveau coéquipier du Britannique - le septuple champion du monde se retrouve lui totalement déboussolé. Le pilote de 37 ans n’arrive pas à être compétitif avec sa voiture et cela se ressent au niveau de ses résultats. Lewis Hamilton pointe à la 6e place du classement général de la F1 et est très loin derrière le leader Max Verstappen. Alors que nous ne sommes pas encore à la moitié de la saison, le pilote de Mercedes se retrouve presque hors-course pour le titre de champion du monde. Retrouver les sommets de la F1 semble délicat pour Lewis Hamilton cette année. Et ses difficultés pourraient s’expliquer par une habitude à avoir toujours eu une très bonne voiture ces dernières années en plus d'un problème de confiance lié à son mauvais début de saison.

Formule 1 : Avenir, ambitions… Lewis Hamilton sort du silence ! https://t.co/AeZKgn2qEY pic.twitter.com/BDadvoptyu — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

« Il n’est pas habitué à piloter une voiture qui n’est pas compétitive »

« C’est un gros changement pour Lewis, il n’est pas habitué à piloter une voiture qui n’est pas compétitive. Il s’est battu pour le championnat chaque année depuis 2014, et il possède désormais un nouveau coéquipier en la personne de George Russell, qui est jeune et qui a été très compétitif jusqu’ici. C’est dû au fait que George possède une voiture bien meilleure que celle qu’il avait chez Williams, ça a lui a donné de la confiance pour attaquer davantage. Lewis quant à lui n’est probablement pas en confiance dans cette voiture, et il le faut si vous voulez en extraire le maximum. Et lorsque vous avez connu quelques mauvaises courses, cela vous affecte sur le plan mental. C’est un sport qui demande beaucoup de cette force mentale. Ce n’est pas simplement physique » a expliqué Jenson Button - champion du monde en 2009 - dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Peut-être considère-t-il que sa carrière est terminée »