Formule 1

Formule 1 : Après avoir été snobé par Red Bull, Gasly se lâche sur son avenir

Publié le 10 juin 2022 à 8h35 par La rédaction

Il y a quelques jours, Red Bull a officialisé la prolongation de contrat de Sergio Perez jusqu’à fin 2024. Alors qu’il prétendait à ce baquet, Pierre Gasly (Alpha Tauri) reconnait comprendre la décision de l’écurie autrichienne et n’écarte aucune piste pour son avenir en Formule 1.

De toute évidence, Pierre Gasly n’a pas dû avoir le sourire aux lèvres en consultant les réseaux sociaux de Red Bull, le 31 mai dernier. Ce jour-là, l’écurie autrichienne a annoncé la prolongation de contrat du Mexicain Sergio Perez pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’à fin 2024. Le Français, présent dans le giron de l'écurie au Taureau Rouge depuis son plus jeune âge et pilote de l’écurie sœur Alpha Tauri, espérait sûrement retourner là où il a disputé la première partie de saison 2019, avant d’être éjecté pour des performances jugées insatisfaisantes. Avec un Max Verstappen champion du monde en titre et sous contrat jusqu’en 2027, l’horizon de Red Bull se retrouve donc bouché pour Gasly, qui doit pour le moment se contenter d’un volant chez Alpha Tauri jusqu’en 2023. Une situation à laquelle le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 a réagi, à la veille des essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui aura lieu ce week-end sur le circuit urbain de Bakou.

« J’envisage toutes les options »