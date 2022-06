Formule 1

Formule 1 : Vers un retour totalement inattendu en F1 ?

Publié le 16 juin 2022 à 8h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors que le calendrier de la Formule 1 ne cesse de proposer de nouvelles courses dans des destinations inédites, une ancienne épreuve du championnat du Monde pourrait effectuer son grand retour : le Grand Prix d’Afrique du Sud, qui a disparu du calendrier de la F1 depuis 1993 et la victoire d'un certain Alain Prost.

Depuis le rachat de la Formule 1 par le promoteur Liberty Media en 2017, la catégorie reine du sport automobile a connu l’ajout de plusieurs circuits au calendrier du championnat du Monde. Des courses mythiques ayant forgé l’histoire de ce sport ont refait leur apparition, comme le Grand Prix de France en 2018 ou celui des Pays-Bas en 2021. Mais d’autres épreuves inédites ont vu le jour, en Arabie Saoudite et au Qatar l’an dernier, à Miami cette année, et à Las Vegas la saison prochaine. Une extension du nombre de courses qui pourrait encore continuer dans les prochains mois puisque l’objectif à terme de la F1 est d’organiser jusqu’à vingt-quatre Grands Prix par an, comme convenu avec les dix écuries de la grille lors de la signature des accords Concorde. Si de nombreuses villes provenant des quatre coins du globe ont déposé une candidature pour obtenir une manche du championnat, c’est une ancienne destination ayant déjà accueilli la F1 par le passé qui pourrait à nouveau être visitée par Max Verstappen, Lewis Hamilton et consorts.

F1 : Quel avenir pour Ocon avec l’arrivée de ce prodige ? https://t.co/CKuykZysk9 pic.twitter.com/DnQtippadD — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Bientôt un Grand Prix d’Afrique du Sud ?