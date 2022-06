Formule 1

F1 : Nikita Mazepin fracasse Mick Schumacher... et annonce son retour

Publié le 15 juin 2022 à 19h35 par Baptiste Lefilliatre

Evincé de la Formule 1 à peine quelques jours avant le début du championnat du Monde 2022, Nikita Mazepin n’a pas été tendre avec Mick Schumacher, son ancien coéquipier chez Haas. Le pilote russe a également déclaré qu’il se sentait prêt à l’idée d’un éventuel retour dans la catégorie.

La courte mais mouvementée carrière de Nikita Mazepin en Formule 1 s’est brusquement arrêtée le samedi 5 mars dernier, soit deux semaines seulement avant la course d’ouverture du championnat du Monde 2022 à Bahreïn. Le pilote russe, qui s’apprêtait à disputer sa deuxième saison dans la catégorie reine du sport automobile, a vu son écurie Haas rompre son contrat avec effet immédiat. La raison ? L’invasion de l’Ukraine par la Russie. Son père, Dmitry Mazepin, sponsor principal de Haas avec sa société Uralkali, est un oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Malgré les sommes d’argent très importantes apportées par son père pour faire tourner l’écurie américaine, cette dernière n’a pas souhaité que son image soit salie à cause des liens plus ou moins étroits entre les Mazepin et le président de la Russie. Gunther Steiner et Gene Haas, les deux dirigeants principaux de l’équipe, ont donc décidé de mettre fin à leur partenariat avec Uralkali, ainsi qu’au bail du jeune homme de 23 ans. Une issue qui a forcément laissé un goût amer à celui qui a terminé 21ème du championnat des pilotes l’an dernier. Ce dernier n’a d'ailleurs pas manqué de tacler son ancien coéquipier Mick Schumacher, auteur d’un très mauvais début de saison, souvent impliqué dans des crashs et qui n’a toujours pas marqué le moindre point en Formule 1, pendant que Kevin Magnussen, appelé de dernière minute pour remplacer Nikita Mazepin, impressionne pour son retour.

«Ses résultats parlent d’eux-mêmes»