F1 : Le coup de gueule d'Ocon sur le GP de France

Publié le 14 juin 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 14 juin 2022 à 10h38

Menacé de disparition, le Grand Prix de France organisé sur le circuit du Castellet pourrait connaitre sa dernière édition cette année, avant de ne plus accueillir la Formule 1 pour longtemps. Une situation qui ne plait pas du tout à Esteban Ocon, qui souhaite que la discipline conserve cette épreuve historique.

Et si la Formule 1 ne se rendait plus en France à partir de l’année prochaine ? L’hypothèse a aujourd’hui des chances importantes de se concrétiser. Après dix ans d’absence et la victoire de Felipe Massa (Ferrari) sur le circuit de Nevers Magny-Cours en 2008, la catégorie reine du sport automobile effectuait son grand retour dans l’hexagone en 2018. Cette fois-ci, c’est sur le circuit Paul Ricard du Castellet que les pilotes se disputaient la victoire. Malheureusement, après quatre éditions disputées dans le sud de le France (celle de 2020 avait été annulée à cause de la pandémie de covid-19), le spectacle a rarement été au rendez-vous. Malgré les longues lignes droites qui composent le tracé provençal, les dépassements se sont faits assez rares, au point d’obtenir auprès des fans et des observateurs la réputation d’être l’un des Grands Prix les plus ennuyeux de la saison. Le dimanche 24 juillet, Max Verstappen, Lewis Hamilton et consorts disputeront – peut-être – ce qui sera le dernier Grand Prix de France de Formule 1 avant de nombreuses années. En effet, le contrat qui lie les organisateurs français et le propriétaire de la discipline Liberty Media expire à l’issue de la saison. Si des discussions sont en cours depuis plusieurs semaines / mois pour un renouvellement de bail, la France est confrontée à une féroce concurrence.

Plus de GP de France ? « Très décevant » selon Ocon