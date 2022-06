Formule 1

F1 : Déjà la pression pour Pierre Gasly après sa prolongation

Publié le 24 juin 2022 à 11h06 par Thibault Morlain

Suite à la prolongation de Sergio Perez avec Red Bull jusqu’en 2024, de nombreuses questions se posaient sur l’avenir de Pierre Gasly. Aujourd’hui chez AlphaTauri, le Français rêvait de redevenir le coéquipier de Max Verstappen. Cela ne sera pas le cas et alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2023 avec l’écurie autrichienne, un départ était évoqué pour la saison prochaine. Il n’en sera finalement rien. C’est confirmé, Pierre Gasly va rester chez AlphaTauri pour la saison 2023. Un nouveau contrat qui s’accompagne pas la même occasion de grandes responsabilités.

Chez Red Bull, il y avait un choix à faire pour la saison prochaine. Qui de Sergio Perez ou Pierre Gasly allait être le coéquipier de Max Verstappen ? Très bon chez AlphaTauri, le Français prétendait alors à avoir une seconde chance avec l’écurie autrichienne. Cela ne sera finalement pas le cas puisque le choix a été fait de prolonger le Mexicain, désormais sous contrat jusqu’en 2024. Une prolongation qui scelle par la même occasion l’avenir de Gasly chez Red Bull. Actuellement sous contrat jusqu’en 2023, il ne reviendra donc pas. Mais où pilotera-t-il à l’avenir ? Pour la saison prochaine, il était alors question d’un départ pour Pierre Gasly, annoncé chez McLaren à la place de Daniel Ricciardo ou encore chez Mercedes en cas de départ de Lewis Hamilton. Chez AlphaTauri, on avait toutefois aucun doute, le pilote de 26 ans sera encore là la saison prochaine. « Il sera pilote pour la Scuderia AlphaTauri en 2023. C’est confirmé à 100%. Il a un contrat valable. Il n’y a rien à dire de plus », assurait Franz Tost, patron de l’écurie italienne.

« Pierre peut jouer un rôle majeur dans la réussite de l’équipe la saison prochaine »