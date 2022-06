Formule 1

F1 - GP du Canada : Drôle de mésaventure pour Gasly à Montréal

Publié le 17 juin 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Présent à Montréal pour le huitième Grand Prix de la saison, Pierre Gasly prépare tranquillement sa course. Afin de profiter du Canada, le pilote Alpine a voulu aller au restaurant tout seul. Très vite, Gasly a été surpris par une vague de fans qui voulaient le rencontrer.

La Formule 1 remonte en selle, et Pierre Gasly a hâte ! Une semaine après avoir obtenu une belle cinquième place à Bakou, le Français voudra rester sur sa lancée et confirmer à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. 11ème à Monaco, Gasly était satisfait après sa très belle course en Azerbaïdjan. « Nous étions bien à Monaco, bien ici, ce sont des circuits où il y a des virages lents, voire très lents. Comme nous manquons de charge aérodynamique, on sait être en difficulté sur les tracés rapides. C'est pourquoi, après avoir gâché une belle opportunité à Monaco, il ne fallait pas se louper ici. Ça redonne le sourire à toute l'équipe. On a beaucoup travaillé après Monaco pour se dire les choses, comprendre nos erreurs et essayer d'y remédier », confiait-il dans des propos relayés par L’Equipe . Après une belle saison l’an dernier, Pierre Gasly a démarré sur des bases beaucoup moins élevées, lui qui n’a fini qu’à trois reprises dans le top 10 depuis le début de cette nouvelle campagne. Avant de passer aux choses sérieuses à Montréal, Pierre Gasly a annoncé la couleur. « On sait que dans le milieu de peloton, c’est très serré. D’un week-end à l’autre, on peut voir des voitures qui sont devant, comme les Alfa Romeo, par exemple. [Valtteri] Bottas peut faire une cinquième place super facile et être plus en difficulté le week-end d’après. Les McLaren, c’est pareil. Elles se sont bagarrées pour faire un podium à Imola, puis c’était plus compliqué sur d’autres circuits, comme à Bakou », a expliqué Gasly dans des propos relayés par La Presse . Mais avant de monter dans sa monoplace, le Français a vécu une drôle de mésaventure.

So #ITookAPicture of @PierreGASLY in Downtown Montréal. pic.twitter.com/iOCqZDJVXU — RagnhiId 🏁 (@ragnhiId) June 16, 2022

« Les gens sont arrivés en courant dans tous les sens »