Formule 1

F1 : Le clan Verstappen l'attaque, Hamilton répond avant Silverstone

Publié le 28 juin 2022 à 19h35 par Arthur Montagne

A quelques jours du Grand Prix de Silverstone sur ses terres, Lewis Hamilton a découvert l'enregistrement d'une déclaration de Nelson Piquet datant d'il y a plus d'un an. Triple champion du monde, et accessoirement beau-père de Max Verstappen, l'ancien pilote de F1 a tenu des propos racistes pour qualifier le Britannique qui n'a pas manqué de répondre de manière très ferme.

C'est un nouveau scandale raciste qui frappe le monde du sport. Engagé dans la lutte contre ce fléau, Lewis Hamilton en malheureusement été la victime. En effet, CNN Brasil a diffusé des propos de Neslon Piquet qui datent du précédant Grand Prix de Silverstone. Invité à commenter l'accrochage entre le pilote Mercedes et Max Verstappen dès le premier tour, qui avait contraint la Red Bull à l'abandon, le triple champion du monde a eu des mots inqualifiables envers Lewis Hamilton, utilisant le terme « neguinho » pour parler du septuple champion du monde de F1. « Le petit nègre (Lewis Hamilton) a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. Il l'a fait comme un salaud. Il a de la chance, seul l'autre (Verstappen) a été foutu », aurait ainsi lancé Neslon Piquet qui est également le beau-père de Max Verstappen, est en couple avec Kelly Piquet. Des propos scandaleux qui ont fait réagir Lewis Hamilton.

🖤❤️ @LewisHamilton pic.twitter.com/rnMD08BvDS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 28, 2022

Lewis Hamilton monte au créneau

Sur Twitter , Lewis Hamilton a préparé sa riposte. Dans un premier temps, il répond à un tweet. « Et si Lewis Hamilton venait tweeter "Qui est Nelson Piquet ?" puis quittait Twitter », lance l'un des followers . « Imagine », répond Lewis Hamilton qui réclame dans la foulée un changement de mentalité. « Concentrons-nous sur le changement de mentalité », écrit-il en Portugais dans le texte, afin d'interpeller directement Nelson Piquet. Le septuple champion du monde conclut finalement par un message général contre le racisme. « C'est plus qu'une question de langage. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir », prévient Lewis Hamilton, qui n'a pas fini de mener son combat.

Imagine https://t.co/jzRsAI2uuA — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022

Mercedes défend Hamilton

Et rapidement, Lewis Hamilton a reçu une vague de soutien. Dans un premier temps, Mercedes a publié un message afin de fermement condamner les propos de Nelson Piquet : « Nous condamnons dans les termes les plus forts toute utilisation de langage raciste ou discriminatoire de quelque nature que ce soit. Lewis a été le fer de lance des efforts de notre sport pour combattre le racisme, et il est un véritable champion de la diversité sur et en dehors de la piste. Ensemble, nous partageons la vision d'un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l'importance fondamentale de continuer à se battre pour un avenir meilleur . » Dans la foulée c'est George Russell qui avait déclaré son soutien envers son coéquipier : « Un grand respect pour LH. Il a fait plus pour le sport que n'importe quel pilote dans l'histoire, pas seulement sur piste mais en dehors. Le fait que lui et tant d'autres doivent TOUJOURS faire face à ce comportement est inacceptable. Nous devons tous nous serrer les coudes contre toute forme de discrimination. » Ironie de l'histoire, Mercedes va ressortir sa livrée noire à Silverstone ce week-end. Historiquement argentée, les monoplaces de la marque allemande s'étaient vêtues de noire l'année dernière en soutien à la lutte contre le racisme. Et ce sera de nouveau le cas pour le Grand Prix britannique sur les terres de Lewis Hamilton. Ce sera donc malheureusement de circonstance.

Huge respect to LH. He has done more for the sport than any driver in history, not just on track but off it. The fact that he and so many others are STILL having to deal with this behaviour is unacceptable. We all need to stand together against discrimination of any kind. https://t.co/E4c1jFQKtf — George Russell (@GeorgeRussell63) June 28, 2022

Situation gênante pour Verstappen