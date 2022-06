Formule 1

F1 - GP de Silverstone : Panique à cause d'Hamilton

Publié le 26 juin 2022 à 17h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 26 juin 2022 à 17h48

Alors que Red Bull mène solidement les championnats du Monde pilotes et constructeurs, grâce notamment à un Max Verstappen survolté, le patron de l’écurie autrichienne Christian Horner reconnait tout de même craindre les performances de Mercedes et de Lewis Hamilton, malgré un début de saison poussif pour ces derniers.

Le week-end prochain, le cirque de la Formule 1 se rendra sur le berceau de la discipline à Silverstone, circuit où a eu lieu la toute première course du premier championnat du Monde de l’histoire en 1950. Un tracé qui n’est plus à présenter, tant il est apprécié par les fans comme par les pilotes. Cette année, le Grand Prix de Grande-Bretagne sera la dixième manche de la saison 2022. Une saison pour le moment presque parfaite pour Max Verstappen. Hormis deux abandons à Bahreïn puis à Melbourne (Australie) en raison de problèmes de fiabilité moteur, le champion du monde en titre a survolé presque toutes les autres courses. Exceptée sa troisième place lors du Grand Prix de Monaco, le néerlandais a remporté toutes les autres épreuves jusqu’à présent, pour un total de (déjà) six victoires cette année. Le pilote Red Bull se retrouve donc logiquement en tête du championnat du Monde des pilotes avec 175 points, soit 46 de plus que son dauphin et coéquipier Sergio Perez. Quant à l’écurie autrichienne, elle a déjà creusé l’écart au classement des constructeurs avec Ferrari, puisque 76 points séparent les deux équipes. Malgré ces avances relativement confortables à ce stade de la saison, pas question pour le Taureau Rouge de se reposer sur ses lauriers, puisqu’une autre écurie pourrait bien venir jouer les trouble-fêtes à Silverstone et ensuite.

F1 : Alonso refuse de mettre fin au calvaire d'Hamilton https://t.co/eWc1TunwNA pic.twitter.com/Scwtt6MTcp — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

« Sur un circuit lisse, ils pourraient jouer un rôle »