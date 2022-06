Formule 1

F1 : Lewis Hamilton envoyé à la retraite, Mercedes met les choses au point

Publié le 25 juin 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Cette saison, Lewis Hamilton galère. En effet, sa Mercedes est loin d’u niveau des Red Bull et des Ferrari pour se battre pour la victoire. Le Britannique fait donc du mieux qu’il peut, mais il semble compliqué pour lui d’aller chercher un huitième titre de champion du monde. De quoi faire dire à certains que Lewis Hamilton ferait mieux de prendre sa retraite. Du côté de chez Mercedes, on en a dit plus que l’avenir de la star de la F1.

Après son échec en 2021 face à Max Verstappen, Lewis Hamilton était revenu pour la saison 2022 avec l’objectif d’enfin décrocher son huitième titre de champion du monde. Le Britannique a toutefois rapidement déchanté. En effet, avec les changements de règlements en Formule 1, Mercedes est aujourd’hui distancé face aux écuries de tête que sont Red Bull et Ferrari. Face à Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr, Hamilton ne peut donc battre se battre pour la victoire lors des Grands Prix, devant alors se contenter de jouer les seconds rôles. De quoi alors relancer les débats sur son avenir. A la fin de la saison dernière, ce feuilleton avait fait énormément parler. Le pilote Mercedes avait ainsi disparu des écrans radars, de quoi faire dire à certains qu’il pourrait s’arrêter là. Cela n’a finalement pas été le cas, mais voilà que ces questions reviennent au goût du jour. Actuellement, Lewis Hamilton est sous contrat jusqu’en 2023 avec Mercedes. Mais pour certains, le septuple champion du monde ferait mieux de prendre sa retraite prochainement. C’est le cas de Jackie Stewart, qui expliquait récemment : « Je pense qu'il est temps de raccrocher. J'aimerais le voir arrêter maintenant. C'est dommage qu'il n'ait pas arrêté lorsqu'il était au sommet. Je ne pense pas que ça va se produire aujourd'hui. Mais pourtant, il est plus sage d'arrêter que de subir toute la douleur de ne plus être capable de faire ce que l'on faisait auparavant ».

F1 : Lewis Hamilton envoyé à la retraite https://t.co/C6e2m2A6mY pic.twitter.com/BfD52WdkEy — le10sport (@le10sport) June 23, 2022

« Je pense qu’il est trop tôt pour parler de 2024 »