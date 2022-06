Formule 1

F1 : Hamilton volé par la FIA, le terrible aveu

Publié le 30 juin 2022 à 7h35 par Arthur Montagne

Invité à commenter la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi en décembre dernier, Christian Horner reconnaît que Michael Masi, alors directeur de course de la FIA, a commis une erreur lors de la gestion du régime de voiture de sécurité. Bien qu'il reste persuadé que Max Verstappen méritait son titre face à Lewis Hamilton, le patron de l'écurie Red Bull avoue donc enfin avoir bénéficié d'un avantage lors du dernier GP de la saison.

Cela semble déjà très lointain. Et pourtant, il y a à peine plus de six mois, le titre de champion du monde 2021 se jouait au Grand Prix d'Abu Dhabi où Max Verstappen et Lewis Hamilton arrivaient à égalité après une saison absolument exceptionnelle. Et la dernière manche du championnat va offrir un spectacle incroyable... et une polémique tout autant importante. Et pour cause, bien plus rapide, Lewis Hamilton file vers un huitième titre qui lui tend les bras. Deuxième, Max Verstappen ne peut rien faire et ne pourra pas battre son rival à la régulière. Mais c'est là qu'intervient Nicholas Latifi. Le pilote canadien fracasse sa Williams dans le mur et provoque la sortie de la voiture de sécurité à quelques tours de l'arrivée. Le pilote Red Bull en profite alors pour se jeter dans la voie des stand et chausser des gommes tendres neuves dans le cas où la course serait relancée. Un risque que le leader ne peut pas prendre car il a trop à perdre. Mais c'est finalement l'audace de Verstappen qui va payer puisque la direction décide de faire repartir la course après avoir autorisé les pilotes intercalés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à se dédoubler... mais pas les autres retardataires. Ce qui n'est pas habituel, pour ne pas dire totalement inédit. Finalement, le titre va se jouer dans un dernier tour de folie, mais la Mercedes avec ses pneus durs très usés ne peut rien face aux gommes fraîches et tendres de la Red Bull qui ne fait qu'une bouchée d'un valeureux Lewis Hamilton.

Horner reconnaît l'erreur de Masi

Max Verstappen s'offre donc son premier titre mondial... et une polémique internationale puisque la façon dont le régime de voiture de sécurité a été géré par Michael Masi, directeur de course de la FIA, n'a pas manqué d'être critiquée. Même Christian Horner, patron de Red Bull, reconnaît avoir été avantagé. « Il a fait une erreur en ne permettant pas à toutes les voitures doublées de se dédoubler. Je crois que trois voitures sont restées en queue de peloton et n’ont pas pu se dégager. C’est la seule erreur qu’il a faite », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'insister sur le fait qu'il trouve que le remplacement de Michael Masi était injuste : « Donc je pense que c’était extrêmement dur pour lui d’être mis à l’écart, en particulier en public, ainsi que les attaques et les abus qu’il a subis en ligne, sans vraiment avoir de soutien de la fédération derrière lui. Il a pris beaucoup de décisions l’année dernière qui, selon nous, allaient à notre encontre, qu’il s’agisse des drapeaux jaunes lors des qualifications au Qatar ou de l’incident de Silverstone avec Lewis. Mais je me suis senti désolé pour lui, car il aurait dû être plus soutenu après ce championnat, il était dans une position incroyablement difficile . »

«Hamilton aurait-il été le héros plutôt que le méchant'»

Il faut dire que Mercedes a rapidement contesté le titre de Max Verstappen et durant les semaines qui ont suivi, Lewis Hamilton a même laissé planer le doute sur son avenir en F1. Une situation qui a poussé la FIA à prendre de nombreuses décisions, qui vont de la mise à l'écart de Michael Masi à une précision du règlement du régime de voiture de sécurité. Par conséquent, le titre de Max Verstappen a été associé à cette controverse comme le regrette Christian Horner. « Évidemment, on a fait beaucoup de cas d’Abu Dhabi. C’est dommage que les réalisations de Max au cours de l’année dernière aient été diluées par ce qui s’est passé à Abu Dhabi. Je pense que si tout n’était pas passé par la procédure d’appel et évidemment le bruit qui a été fait après l’événement, cela aurait été beaucoup moins un problème si cela s’était passé dans l’autre sens. Parfois je me demande comment cela aurait été diffusé si Lewis Hamilton avait gagné dans le dernier tour ? Aurait-il été le héros plutôt que le méchant ? », s'interroge-t-il.

Verstappen mérite son titre