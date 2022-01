Formule 1

Formule 1 : Hamilton, polémique... Le patron de la FIA en rajoute une couche sur le GP Abu Dhabi !

Publié le 2 janvier 2022 à 14h35 par La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 a pris fin le 12 décembre dernier à Abu Dhabi, le nouveau président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, assure ne pas en avoir fini avec les polémiques de ce dernier Grand Prix. Le dirigeant qatari a alors confié avoir contacté Lewis Hamilton.

Le comportement de Mercedes lors du dernier Grand Prix d'Abu Dhabi ne passe toujours pas pour Mohamed Ben Sulayem. Le président de la FIA a notamment pointé du doigt la colère de l'écurie allemande lors de l'intervention de la voiture de sécurité dans les derniers instants de la course. De plus, le boycott de la cérémonie de fin d'année de la FIA par Mercedes ne passe également pas pour Mohamed Bel Sulayem. Ce dernier pourrait être amené à sanctionner l'équipe de Toto Wolff pour ce comportement contraire au règlement.

« Je lui ai envoyé des messages »