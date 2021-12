Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… L'annonce forte de Mercedes sur la FIA après le GP d’Abu Dhabi !

29 décembre 2021

Alors que la dernière course de la saison à Abu Dhabi a suscité plusieurs polémiques, Mercedes réfute l’idée d’un complot orchestré par la FIA afin de scénariser la Formule 1.

À Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputaient le titre le 12 décembre dernier lors de la dernière course de la saison. Le pilote Red Bull est parvenu à prendre le dessus sur son concurrent de chez Mercedes, lui permettant de remporter son premier titre mondial. Mais ce Grand Prix n’a pas échappé aux polémiques, notamment après l’intervention de la voiture de sécurité permettant à Verstappen de dépasser le Britannique lors du dernier tour. Au moment de revenir sur ce fait contreversé, Toto Wolff a écarté l’idée d’une manoeuvre organisée par la FIA afin d’accentuer la dramaturgie de la Formule 1, qui a connu un sursaut d’intérêt de la part du grand public après l’arrivée de la série Drive to Survive sur Netflix .

« Je ne peux pas imaginer qu’il y ait de telles pressions sur le directeur de course »