Formule 1

F1 : Après la polémique Hamilton, Verstappen répond enfin

Publié le 1 juillet 2022 à 8h35 par Ewen Robin

Ces derniers temps, la F1 est frappée par une polémique raciste. Ainsi Nelson Piquet, triple champion du monde dans les années 1980 et beau-père de Max Verstappen, a traité Lewis Hamilton de « petit noir » dans une vidéo récemment ressortie. Des propos qui ont fait vivement réagir. Après la réponse du Septuple champion du monde, le Néerlandais s’est confié sur la situation.

Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient à la lutte pour le titre en championnat lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone le 18 juillet 2021. Les deux hommes, au coude à coude dès le départ, s’étaient touchés lors du premier tour de la course, ce qui avait entraîné un accident pour Verstappen, envoyé dans les barrières de protections. Au final, c’était Lewis Hamilton qui s’était imposé. Lors d’une interview sur CNN Brasil datant de novembre 2021, Nelson Piquet (champion du monde 1981, 1983 et 1987) était revenu sur cet incident, qualifiant Hamilton de « neguinho », qui signifie « petit noir » : « Le petit Noir (Lewis Hamilton) a mis la voiture et est parti parce qu’il n’y avait aucun moyen de dépasser deux voitures dans ce virage. Il a joué sale. Heureusement pour lui, seul l’autre (Verstappen) a merdé. » Des propos racistes qui ont vivement fait réagir, à commencer par le principal intéressé : « Ce sont plus que des mots. Ce sont des mentalités archaïques qu’il faut changer et qui n’ont pas leur place dans notre sport. J’ai été entouré par ces attitudes et ciblé toute ma vie. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. Le temps est venu d’agir » dénonçait Lewis Hamilton sur son compte Twitter .

Hamilton a des soutiens

Rapidement, le septuple Champion du monde a pu compter sur de nombreux soutiens, à commencer par son écurie. Mercedes a effectivement soutenu Lewis Hamilton par le biais d'un communiqué : « Nous condamnons dans les termes les plus forts toute utilisation de langage raciste ou discriminatoire de quelque nature que ce soit. Lewis a été le fer de lance des efforts de notre sport pour combattre le racisme, et il est un véritable champion de la diversité sur et en dehors de la piste. Ensemble, nous partageons la vision d'un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l'importance fondamentale de continuer à se battre pour un avenir meilleur . » Dans la foulée c'est George Russell qui avait déclaré son soutien envers son coéquipier : « Un grand respect pour LH. Il a fait plus pour le sport que n'importe quel pilote dans l'histoire, pas seulement sur piste mais en dehors. Le fait que lui et tant d'autres doivent TOUJOURS faire face à ce comportement est inacceptable. Nous devons tous nous serrer les coudes contre toute forme de discrimination . »

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022

Nelson Piquet s'excuse

Alors que la polémique prend de l’ampleur, Nelson Piquet a présenté ses excuses au septuple champions du monde : « J e m'excuse de tout cœur auprès de tous ceux qui ont été affectés, y compris Lewis, qui est un pilote incroyable, mais la traduction dans certains médias qui circule maintenant sur les médias sociaux n'est pas correcte. Ce que j'ai dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de "gars" ou de "personne" et qu'il n'a jamais été destiné à offenser. Je n'utiliserai jamais le mot dont on m'a accusé dans certaines traductions. Je condamne fermement toute suggestion selon laquelle j'aurais utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau ».

La réaction de Verstappen