Formule 1

F1 - Silverstone : En pleine polémique raciste, Hamilton pourrait être privé de course

Publié le 30 juin 2022 à 10h20 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 30 juin 2022 à 10h29

Alors que la polémique raciste continue de faire parler d’elle, Lewis Hamilton est mêlé à une nouvelle affaire. Le pilote anglais pourrait être privé de Grand Prix de Silverstone si jamais il ne retire pas ses bijoux. Hamilton n’a que quelques jours pour trouver une solution, sous peine de regarder ses concurrents courir sans lui.

Lewis Hamilton ne vit pas des jours heureux. Si l’Anglais avait retrouvé une partie de son sourire en obtenant son deuxième podium de la saison à Montréal, il est retombé en plein cœur d’une polémique raciste, un tragique événement dont Hamilton se serait bien passé… Un an après le Grand Prix de Silverstone, Lewis Hamilton est tombé sur les propos de Nelson Piquet, ancien pilote de Formule 1 et beau-père d’un certain… Max Verstappen. « Le petit nègre (Lewis Hamilton) a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. Il l'a fait comme un salaud. Il a de la chance, seul l'autre (Verstappen) a été foutu », avait lâché Piquet.

Lewis Hamilton répond à Piquet… qui finit par s’excuser

Dans la foulée, Lewis Hamilton lui avait répondu dans un message de paix. « Concentrons-nous sur le changement de mentalité. C'est plus qu'une question de langage. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir », a lancé le septuple champion du monde sur son compte Twitter . Après coup, Nelson Piquet lui a présenté ses excuses : « Je m'excuse de tout cœur auprès de tous ceux qui ont été affectés, y compris Lewis, qui est un pilote incroyable, mais la traduction dans certains médias qui circule maintenant sur les médias sociaux n'est pas correcte. Ce que j'ai dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de "gars" ou de "personne" et qu'il n'a jamais été destiné à offenser. Je n'utiliserai jamais le mot dont on m'a accusé dans certaines traductions. Je condamne fermement toute suggestion selon laquelle j'aurais utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau ».

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022

Privé de Silverstone à cause de ses bijoux ?