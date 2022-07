Formule 1

F1 : Hamilton, Verstappen, Leclerc… L’historique du GP de Silverstone

Publié le 1 juillet 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Deux semaines après Montréal, la F1 pose ses valises en Grande-Bretagne pour le Grand Prix de Silverstone. Course historique adorée de tous les pilotes, elle ne devrait, une fois de plus, pas nous décevoir ce week-end. Vainqueur à huit reprises sur ses terres, Lewis Hamilton devra faire face à Max Verstappen revanchard après le scénario de l’an dernier. Charles Leclerc tentera lui de faire mieux que la deuxième marche du podium.

Week-end de Grand Prix historique pour la Formule 1 ! Deux semaines après Montréal, le paddock s’installe en Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Créée en 1926, cette course est l’une des plus célèbres et historiques en F1. Depuis ses débuts, Silverstone a connu beaucoup de changements, ce qui plaît aux pilotes. Et pour cette édition 2022, Max Verstappen tentera de poursuivre sa très bonne dynamique. Après un début de saison en demi-teinte, le pilote Red Bull a remis les pendules à l’heure et a profité de la mauvaise série de Charles Leclerc, enquiquiné par les problèmes mécaniques de sa monoplace. Le troisième du championnat du monde aura justement l’occasion de renouer avec le succès. Et derrière eux, Lewis Hamilton voudra évidemment faire bonne figure devant son public, lui qui a brillé tant de fois à Silverstone.

Lewis Hamilton, souverain chez lui

L’Angleterre c’est son pays, Silverstone c’est son circuit ! Depuis 2014, Lewis Hamilton n’a laissé passer qu’une petite victoire sur ses terres. Hormis Sebastian Vettel en 2018, personne n’a devancer le pilote anglais, maître de son terrain de jeu. Vu la saison qu’il réalise, Hamilton n’aura pas les mêmes attentes mais il ne voudra pas décevoir. Malgré les péripéties, le septuple champion du monde a presque toujours triomphé à Silverstone, en témoigne le Grand Prix de 2020. Malgré la crevaison de son pneu avant gauche, Lewis Hamilton était parvenu à conserver son avance et à finir en tête. Deux semaines après Montréal, un circuit qu’il connaît par cœur, Lewis Hamilton revient une fois de plus sur les terres de ses succès.

Max Verstappen veut sa revanche

Mais face à lui, Max Verstappen sera revanchard. L’an dernier, la bataille pour le titre de champion du monde faisait rage avant ce Grand Prix de Silverstone. Alors qu’il démarre la course en pole position, le Néerlandais est talonné de très près par Lewis Hamilton. A tel point que les deux hommes ne peuvent s’éviter. Légèrement touché, Max Verstappen doit abandonner et est conduit à l’hôpital pour des examens de contrôle. Rien à signaler pour le pilote Red Bull, hormis une immense déception… Pendant ce temps, Lewis Hamilton, pénalisé, parvient à remonter tout le monde et dépasse Charles Leclerc dans les derniers tours. Comme toujours ou presque, le pilote Mercedes s’impose à domicile. Un an après, Max Verstappen n’a rien oublié.

Ce départ entre Hamilton et Verstappen l'an dernier à Silverstone.. C'était fou sérieux 🔥Des gladiateurs dans une bataille acharnée avec une folle intensité jusqu'au crash qui est terrible pour Verstappen...#F1 #BritishGPpic.twitter.com/nB9N1kbjMy — Alexandre Khaldi (@Alex_Racing1) June 27, 2022

Leclerc veut sa victoire !