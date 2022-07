Formule 1

F1 : Le terrible constat de Verstappen et Pérez après les EL2 à Silverstone

Publié le 1 juillet 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Ce vendredi, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour Red Bull à Silverstone. L’écurie n’a pas pu prendre part à la première séance des essais libres et a connu quelques problèmes lors de la deuxième heure de roulage. Max Verstappen et Sergio Pérez ont donc invité leur équipe à vite régler cela pour ne pas être handicapé au cours du week-end.

La première journée du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne n’a pas été une franche réussite pour Red Bull. Les deux monoplaces ne sont pas sorties du paddock au cours de la première séance des essais libres à cause du drapeau rouge déployé suite à l’accident de Lance Stroll. C’est donc pendant la deuxième heure de roulage que Max Verstappen et Sergio Pérez ont pu faire leurs premiers tours sur la piste de Silverstone. Et tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour les deux pilotes. Si le Néerlandais a réalisé le quatrième meilleur temps derrière Carlos Sainz Jr, Lewis Hamilton et Lando Norris, il a néanmoins dû écourter sa séance à cause d’un problème mécanique. Les choses ne se sont pas mieux passées du côté de Sergio Pérez, septième temps pendant la deuxième séance des essais libres. Le Mexicain a déploré un comportement plutôt inattendu de sa monoplace, qui semble avoir pris Red Bull par surprise. Le pilote de 32 ans a donc invité son écurie à se pencher rapidement sur le problème afin de comprendre ce qu’il se passe et trouver le moyen de le régler au plus vite.

«Ce n'est pas un bon départ, il faut que l'on comprenne ce qui se passe »

« Ce n'était pas une séance géniale aujourd'hui. La voiture est très loin de ce que l'on avait dans le simulateur lors des préparatifs. On suppose qu'il se passe quelque chose, mais on doit comprendre. Ce n'est pas un bon départ. On est un peu en retrait. Il faut que l'on comprenne ce qui se passe. On l'a fait par le passé et tant que l'on peut remettre les choses en place… Il faut avoir confiance dans ces virages à haute vitesse. Donc tant que je peux retrouver la confiance, ça ira. On soupçonne quelque chose au niveau aérodynamique, mais je ne peux évidemment pas trop entrer dans les détails. On a des problèmes aérodynamiques que j'espère que l'on pourra résoudre ce soir. On comprend ce qui se passe mais au final, c'est important de régler ça », a confié Sergio Pérez dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Verstappen estime que la situation aurait pu être pire