Formule 1

F1 - GP de Silverstone : Hamilton réclame un changement radical

Publié le 30 juin 2022 à 23h35 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, la polémique qui fait suite aux propos de Nelson Piquet a pris une grande ampleur. Il faut dire que le triple champion du monde, qui est également le beau-père de Max Verstappen, a utilisé des mots racistes pour qualifier Lewis Hamilton qui n'a pas manqué de lui répondre, en demandant notamment que les anciens pilotes restent à leur place.

Ces derniers jours, Nelson Piquet s'est retrouvé au cœur d'une énorme polémique. Il faut dire que des propos datant de l'année dernière ont fait surface, et ils sont très clairement scandaleux. Invité à commenter l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, le petit-ami de sa fille, le triple champion du monde va utiliser le terme de « neguinho » pour parler du septuple champion du monde de F1. « Le petit nègre (Lewis Hamilton) a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. Il l'a fait comme un salaud. Il a de la chance, seul l'autre (Verstappen) a été foutu », avait lancé Nelson Piquet. Des propos qui ont fait le tour du monde et qui ont poussé plusieurs pilotes à prendre la défense de Lewis Hamilton. Et le pilote Mercedes a tenu à les remercier.

Hamilton répond à Piquet

Présent en conférence de presse en marge du Grand Prix de Silverstone, Lewis Hamilton s'est ainsi longuement confié sur cette polémique. « Je suis incroyablement reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu dans le sport, en particulier les pilotes. Cela fait deux ans que nous nous sommes agenouillés pour la première fois en Autriche. Nous sommes toujours confrontés à des défis. J’ai été victime de racisme, de critiques et de négativité dans des récits archaïques pendant très, très longtemps. Il n’y a donc rien de vraiment nouveau pour moi. Je pense que c’est plus une question d’ensemble. Pourquoi donnons-nous une tribune à ces voix les plus âgées ? Ce n’est pas représentatif de notre sport et de l’endroit où nous nous trouvons. Nous cherchons à nous développer - aux États-Unis et en Afrique du Sud. Nous nous tournons vers l’avenir pour donner aux jeunes une plateforme plus représentative. Il ne s’agit pas d’un individu ou d’une utilisation de ce terme », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

F1 : Hamilton est attaqué, la FIA prend une décision exceptionnelle avant Silverstone https://t.co/As9i10tMNu pic.twitter.com/RejySU80Ay — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

«Nous avons besoin, plus que jamais, que les gens se rassemblent»

Fier de cet engouement, le pilote Mercedes répète sa volonté d'agir comme il l'avait déjà expliqué dans un tweet précédemment. « Il y a une réaction instinctive des entreprises du monde entier. Ils ont probablement tous déjà un script prêt pour cette gestion de crise. Ce n’est pas assez. Passez maintenant à l’action. Les gens qui ne sont pas pertinents dans le sport depuis des années essaient de me faire tomber mais je suis toujours là. Que ce soit consciemment ou non, ils ne croient pas que des gens comme moi devraient être dans le sport automobile. Nous avons besoin, plus que jamais, que les gens se rassemblent », assure Lewis Hamilton.

Hamilton ne veut plus entendre les anciens pilotes