F1 : Max Verstappen pense déjà à la retraite

Publié le 8 juillet 2022 à 8h35 par Thibault Morlain

Il y a quelques semaines de cela, Max Verstappen liait un peu plus son avenir à Red Bull. En effet, le champion du monde signait une prolongation de contrat avec son écurie. Désormais, le Néerlandais est lié jusqu’en 2028. On verra donc encore Verstappen sur les Grands Prix de F1 pendant un certain temps encore. Pour autant, la retraite traverse déjà l’esprit du principal intéressé.

Entre Red Bull et Max Verstappen, l’histoire d’amour est partie pour durer encore un petit moment. Début mars, juste avant le coup d'envoi de la saison 2022 de Formule 1, le Néerlandais avait signé un nouveau contrat avec son écurie, le liant alors jusqu’en 2028. Un contrat très longue durée pour Verstappen, qui expliquait juste après cette signature : « J’apprécie vraiment de faire partie de Red Bull, donc choisir de rester jusqu’en 2028 était une décision facile. J’aime cette équipe et l’année dernière a été incroyable. Notre but depuis 2016 était de remporter un championnat et nous l’avons fait. Maintenant, il faut conserver le numéro 1 sur la voiture le plus longtemps possible ».

« J’arrêterais peut-être en 2028 »

D’ici 2028, Max Verstappen a encore du temps pour remporter de nouveaux titres de champion du monde. Il est d’ailleurs actuellement en tête du classement en 2022. Mais que fera-t-il une fois que son contrat aura expiré avec Red Bull en 2028 ? A cette date, Verstappen aura 31 ans et pour lui, cela pourrait être l’heure de la retraite. L’actuel champion du monde y pense en tout cas. En effet, dans des propos accordés à De Telegraaf , Max Verstappen, rapporté par AutoHebdo , a expliqué concernant cette possible retraite en 2028 : « J’arrêterais peut-être en 2028. A ce moment-là, je serais en F1 depuis un bon moment. Mais cela dépend aussi de savoir si j’aurais une voiture compétitive et si je peux me battre pour des titres. Je ne supporte pas de conduire avec le pied levé, je préférerais encore piloter dans une autre série ».

« Aucune envie de piloter pour une autre équipe »

D’ailleurs, à propos de son avenir, Max Verstappen a également fait une grosse annonce. Bien que certaines clauses dans son contrat lui permettraient de quitter Red Bull si les performances ne sont pas à la hauteur de ses espérances, le Néerlandais ne s’imagine pas ailleurs : « Aujourd’hui, je n’ai absolument aucune envie de piloter pour une autre équipe. Si je me sens bien avec Red Bull et que ça marche, pourquoi changer ? ».

