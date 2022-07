Formule 1

F1 : Soulagé de se battre avec Leclerc, Verstappen tacle Hamilton

Publié le 7 juillet 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

L’an dernier, la bataille pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a fait rage jusqu’au dernier tour de l’ultime Grand Prix. Cette saison, le pilote néerlandais se tire la bourre avec Charles Leclerc, un duel qu’il préfère où il trouve qu’il y a « plus de respect ».

Près de huit mois après le dénouement de la dernière saison de Formule 1, personne n’a oublié le final historique entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. A égalité de points au moment de débuter ce dernier Grand Prix, les deux leaders du championnat avaient prévu de se livrer une bataille épique. Devant toute la course, Lewis Hamilton a été piégé par la safety car. Résultat, le pilote anglais n’a pas pu empêcher Verstappen de le doubler dans le dernier tour. Une fin tragique qu’Hamilton est loin d’avoir oublié : « Cela restera toujours avec moi. Je pense que ça arrive quand n’importe qui vit un traumatisme, ça peut être une expérience traumatisante quand vous perdez quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, peu importe ce que c’est. Je pense donc que cela fera toujours partie de moi, mais ce n’est pas une chose à laquelle je pense toujours où pour laquelle je regarde en arrière, pour être honnête. Ce dont je suis reconnaissant, c’est toujours l’amour que j’ai pour mon travail et pour le sport, mais j’aimerais penser que j’en ai tiré de la force ».

Verstappen préfère son duel avec Leclerc

Cette année, Lewis Hamilton ne dispute pas la course au titre. Malgré son retour en forme sur les deux derniers Grand Prix, le pilote de l’écurie Mercedes est déjà distancé au classement. Devant, la bataille se joue surtout entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Et pour le champion du monde en titre, ce duel est plus respectueux. « Je ne pense pas qu’il soit question des pilotes, c’est surtout parce que l’approche des équipes est très différente cette année de l’année dernière, et il y a probablement plus de respect entre les équipes aussi. Il est certain que ça aide, je connais Charles depuis bien plus longtemps car nous avons grandi ensemble dans le monde de la course et du karting avant d’arriver en Formule 1 », expliquait Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Qui se rappelle de ce combat féroce entre Leclerc et Verstappen pour le Grand Prix d'Autriche 2019 ? 🤯Les rétros des #AustrianGP des années précédentes sont à retrouver juste ici ▶️ https://t.co/BvmEPdOdkm pic.twitter.com/PqL9VgP62S — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 6, 2022

Silverstone est toujours dans un coin de sa tête

Max Verstappen se souvient notamment du Grand Prix de Silverstone où il n’avait pas pu éviter l’accident avec… Lewis Hamilton. Le Néerlandais n’avait pas apprécié les célébrations chez Mercedes après le succès de l’Anglais : « A l’époque, il n’y avait rien de personnel, je n’avais simplement pas apprécié la manière dont l’équipe célébrait et ce qu’ils disaient. Je ne pense pas que ça se serait passé comme ça de toute façon, mais oui, il aurait été un peu étrange de célébrer de la sorte ». « Mais bon, je pourrais en parler pendant des heures. Ce n’était pas agréable à l’époque mais, encore une fois, nous étions déterminés à tout donner durant le reste de la saison car c’était notre première véritable opportunité de nous battre pour le championnat. Et notre état d’esprit était bon après cet accident, vous savez. Nous avons reconstruit la voiture, nous avons les meilleurs mécaniciens et nous y retournons à chaque fois », ajoute le pilote de 24 ans.

« J’ai encore beaucoup de respect pour Lewis »