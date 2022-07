Formule 1

F1 : Le geste classe d’Hamilton envers Verstappen

Publié le 6 juillet 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

La saison dernière, Lewis Hamilton était parti en quête d’un huitième titre de champion du monde de F1 pour enfin dépasser Michael Schumacher. Le pilote Mercedes a toutefois échoué face à Max Verstappen au terme d’une saison passionnante et d’un dernier Grand Prix qui restera dans l’histoire. D’ailleurs, Hamilton est revenu sur ce dernier rendez-vous de la saison 2021, se remémorant d’un beau geste entre le Néerlandais.

La saison 2021 de Formule 1 qui restera à coup sûr longtemps dans l’histoire. En effet, elle a été le théâtre de l’incroyable lutte entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Au volant de sa Mercedes, le Britannique cherchait un 8ème titre de champion du monde. Mais c’était donc sans compter sur le Néerlandais de chez Red Bull. Et entre les deux stars de la F1, tout s’est joué dans le dernier Grand Prix à Abu Dhabi et dans le dernier tour de celui-ci. Au terme d’une GP fou et d’une décision polémique de la direction c’est Verstappen qui a été sacré champion du monde 2021. Une terrible déception pour Lewis Hamilton.

« Cela restera toujours avec moi »

Les mois ont passé depuis cet échec de Lewis Hamilton à Abu Dhabi. Pour autant, il aura énormément de mal à digérer. Dans des propos accordés à Sky Sports , rapportés par NextGen Auto , le Britannique est revenu sur ce terrible Grand Prix pour lui, avouant : « Je veux dire, cela restera toujours avec moi. Je pense que ça arrive quand n’importe qui vit un traumatisme, ça peut être une expérience traumatisante quand vous perdez quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, peu importe ce que c’est. Je pense donc que cela fera toujours partie de moi, mais ce n’est pas une chose à laquelle je pense toujours où pour laquelle je regarde en arrière, pour être honnête. Ce dont je suis reconnaissant, c’est toujours l’amour que j’ai pour mon travail et pour le sport, mais j’aimerais penser que j’en ai tiré de la force ».



« J’ai passé tant d’heures à m’entraîner et à sacrifier tant de choses au fil des ans, comme nous le ferons pour les choses que nous aimons. Et je suis quelqu’un qui est très, très dur avec moi-même. Je pense que j’ai dû apprendre en cours de route que l’on ne peut rien faire pour ce qui appartient au passé. Bien sûr, vous pouvez le faire tant que vous le voulez. Mais ce n’est pas sain. Ce qui est important, c’est d’en tirer quelque chose, d’en tirer une leçon et d’aller de l’avant, en s’assurant que cela ne se reproduise pas », a également expliqué Hamilton.

« Maintenant, je suis capable d’aller de l’avant »

Malgré ce terrible échec, Lewis Hamilton avait tout de même tenu à saluer Max Verstappen après le Grand Prix d’Abu Dhabi. Concernant ce geste classe, le pilote Mercedes a alors ajouté : « Je pense qu’à ce moment-là, peu importe à quel point c’était douloureux, et c’était extrêmement douloureux, le simple fait de savoir qu’il y avait un enfant qui me regardait aller leur serrer la main montre une force, quelle que soit la situation. Je m’en relève. ’Still I rise’, n’est-ce pas ' Comme je l’ai dit, j’avais l’habitude de m’attarder sur les choses pendant une longue période. Mais maintenant, je suis capable d’aller de l’avant et de mieux m’appliquer la prochaine fois. Je vais travailler plus dur, je vais creuser plus profondément et je vais étudier davantage ».

Un duel qui ne se répète pas en 2022

Suite à cette lutte incroyable en 2021, la saison 2022 était très attendue pour voir à nouveau Lewis Hamilton et Max Verstappen s’expliquer sur la piste. Cela ne se passe finalement pas comme prévu. Tandis que le Néerlandais survole jusqu’à présent le championnat du monde au volant de sa Red Bull, le Britannique assiste lui à cela de derrière. En effet, la Mercedes ne réalise pas les performances nécessaires pour se battre pour la victoire sur les Grands Prix.