Formule 1

F1 : Deux records explosés par Lewis Hamilton

Publié le 4 juillet 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Lewis Hamilton a montré des choses très intéressantes sur la piste de Silverstone à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Britannique est de nouveau monté sur le podium et a peut-être fait comprendre en même temps que les problèmes de marsouinage étaient désormais derrière lui. Par ailleurs, le septuple champion du monde a décroché deux records après cette course, détenus jusque-là par un certain Michael Schumacher.

À domicile, Lewis Hamilton a connu un week-end plutôt satisfaisant. Auteur de prestations assez convaincantes lors des essais libres mais déçu d’une cinquième position décrochée pendant les qualifications sur la piste de Silverstone, le Britannique est néanmoins monté sur le podium ce dimanche lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote de Mercedes a pu profiter d’une erreur de Ferrari dans sa stratégie pour Charles Leclerc ainsi que d’un problème de pneus chez Max Verstappen pour se hisser à la troisième place. C’est la première fois de la saison que Lewis Hamilton termine deux courses d’affilées dans le top 3 cette saison suite à sa troisième position au Grand Prix du Canada le 19 juin dernier. Il faut dire que les choses ne vont pas pour le mieux pour Lewis Hamilton depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation cette année. Mercedes a peiné à régler le problème de marsouinage qui affectait les prestations de son pilote, mais qui commençait également à avoir un impact sur sa santé. La FIA a donc décidé d’intervenir, offrant aux écuries des solutions pour remédier à ce phénomène afin de préserver l’intégrité des pilotes. Mercedes en a donc profité et cela semble se ressentir sur les résultats de Lewis Hamilton. Par ailleurs, le pilote de 37 ans a décroché quelques records ce dimanche.

F1 - Silverstone : Racisme, homophobie, conneries… Le week-end fou d'Hamilton https://t.co/BGX9E60xOo pic.twitter.com/SgW8mH2vbW — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Hamilton détrône Michael Schumacher pour deux records

En effet, Lewis Hamilton a signé son dixième podium consécutif au Grand Prix de Grande-Bretagne, mais son treizième au total sur le tracé de Silverstone. Grâce à cela, le Britannique devance Michael Schumacher, auteur de douze podiums à Imola, Barcelone et à Montréal au cours de sa carrière. Mais ce n’est pas tout. Lewis Hamilton a à un moment été premier lors de la course ce dimanche. C’est la première fois qu’il réalise cela cette saison, mais c’est la seizième année consécutive que le septuple champion du monde a été en tête d’un Grand Prix au moins une fois. Là encore, Lewis Hamilton a devancé Michael Schumacher, qui n’avait réussi cet exploit que pendant quinze ans de sa carrière (entre 1992 et 2006).

Le record de titres de champion du monde toujours en ligne de mire

À égalité avec le légendaire pilote allemand au nombre de titres de champion du monde (7), Lewis Hamilton arrive néanmoins à le battre dans certains domaines. À 37 ans, le Britannique n’a toujours pas renoncé à l’idée d’être le seul octuple champion du monde de l’histoire. Si cette saison semble assez mal embarquée pour réaliser cet exploit, étant donné qu’il y a un écart de 88 points entre lui et le leader Max Verstappen, Lewis Hamilton pourrait tenter sa chance l’année prochaine maintenant que ses problèmes avec sa monoplace semblent réglés. Reste à voir s’il aura toujours l’envie de courir, lui qui se rapproche de la retraite d’année en année. Affaire à suivre...