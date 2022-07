Formule 1

F1 : L'incroyable victoire de Carlos Sainz Jr à Silverstone après une course folle

Publié le 3 juillet 2022 à 19h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 3 juillet 2022 à 19h50

Au terme d’une course complètement folle, marquée par un impressionnant carambolage dans le premier tour, Carlos Sainz Jr (Ferrari) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, la toute première victoire de sa carrière en Formule 1, devant Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Plombé par la Scuderia, Charles Leclerc termine quatrième.

Nous ne sommes pas encore à la moitié de la saison 2022, mais nul doute que le Grand Prix de Grande-Bretagne restera comme l’une des épreuves les plus marquantes de l’année. Parti de la pole position, Carlos Sainz Jr a résisté à toutes les tempêtes pour remporter la première victoire de sa carrière en Formule 1, en 150 courses disputées. Le pilote Ferrari s’est imposé de justesse devant Sergio Perez (Red Bull) et le régional de l’étape Lewis Hamilton (Mercedes), au terme d’un Grand Prix complètement dingue et riche en rebondissements.

F1 : Les effroyables images du crash à Silverstone (vidéo) https://t.co/cKNsSK5rsM pic.twitter.com/ToYoHfiWPn — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Un terrible crash dès le départ

Alors que le départ du Grand Prix venait d’être donné, un accident effroyable se produisait avant même le premier virage. Auteur d’une meilleure impulsion que George Russell, Guanyu Zhou n’a toutefois pas pu éviter la collision avec le pilote Mercedes. En heurtant la roue avant gauche du britannique, le Chinois a vu son Alfa Romeo s’envoler dans le ciel de Silverstone, pour atterrir violemment sur le toit. Propulsée à toute vitesse dans le bac à graviers, ce dernier a fait à nouveau décoller la monoplace du rookie, qui a violemment terminé sa course dans les grillages, par-dessus le muret de pneus, à seulement quelques centimètres des spectateurs présents dans les tribunes. Une horrible mésaventure pour Zhou, qui a mis plusieurs minutes à s’extraire de son baquet, mais qui s’en est fort heureusement sorti indemne, de manière miraculeuse.

De nombreux pilotes impliqués dans des accidents

Cependant, Guanyu Zhou et George Russell n’ont pas été les seuls pilotes victimes d’un accrochage dans le premier virage. En effet, un freinage mal maitrisé de Sebastian Vettel (Aston Martin) a envoyé Alexander Albon (Williams) dans le mur, avant que ce dernier ne parte en tête-à-queue au beau milieu du peloton. Impuissant, le thaïlandais n’a pu éviter le contact avec Esteban Ocon (Alpine) et Yuki Tusonda (Alpha Tauri), le japonais se retrouvant avec un aileron avant totalement détruit. Au total, sept pilotes ont été impliqués dans le carambolage du premier tour, provoquant inévitablement un drapeau rouge.

Grande première pour Sainz Jr