Formule 1

F1 - GP de Silverstone : Leclerc et Verstappen menacés, une grosse surprise à prévoir ?

Publié le 3 juillet 2022 à 11h35 par Arthur Montagne

Ce dimanche à 16h, les pilotes s'élanceront sur le mythique tracé de Silverstone pour un Grand Prix qui pourrait réserver des surprises. Et pour cause, les conditions météorologiques sont incertaines et après une séance de qualifications sous l'eau, la pluie pourrait également s'inviter pour la course qui verra Carlos Sainz partir de la pole position pour la première fois de carrière. L'Espagnol tentera ainsi d'aller enfin décrocher sa première victoire. Mais il aura Max Verstappen et Charles Leclerc dans les rétros.

Ce dimanche va nous réserver un nouvel acte de la bataille entre Ferrari et Red Bull. Une lutte d'abord à l'avantage de l'écurie italienne avant que Max Verstappen n'inverse la tendance. Le champion du monde en titre a remporté 5 des 6 dernières courses pendant que Charles Leclerc enchaînait les galères. Résultat, le Néerlandais a pris le large au classement et devance son coéquipier Sergio Pérez de 46 points et son rival monégasque de 49 unités. Par conséquent, Charles Leclerc n'a absolument plus le droit à l'erreur s'il veut continuer à croire en ses chances de titre mondial. Cela passera pas une victoire à Silverstone. Mais il n'est pas le mieux placé des pilotes Ferrari.

Here's how they line up at Silverstone 👀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/dKWLnrME3w — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Sainz, première pole... et première victoire ?

En effet, alors que la séances de qualifications s'est déroulée sous le déluge anglais, c'est Carlos Sainz qui en a profité pour tirer son épingle du jeu et enfin s'offrir sa première pole position en carrière. Après avoir échoué près du but à plusieurs reprises cette saison, l'Espagnol s'élancera enfin depuis la première place sur la grille. Un soulagement pour le fils de la légende du rallye, mais cela ne lui garantit pas pour autant la victoire. Et pour cause, depuis 2012, seul Pastor Maldonado a converti sa premier pole en victoire. Et pourtant, de nombreux nouveaux polemen se sont succédés ces dernières années, et non des moindres. Depuis 10 ans, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lance Stroll, Lando Norris et Sergio Pérez ont décroché la première pole position de leur carrière, sans gagner dans la foulée. C'est donc l'immense défi qui attend Carlos Sainz sur un circuit où en plus, la pole n'a pas une importance cruciale. Depuis 2011 et l'inauguration du tracé actuel de Silverstone, seuls quatre polemen se sont imposés à l'issue du Grand Prix. D'ailleurs, c'est le même chiffre depuis le début de la saison. En neuf courses, quatre vainqueurs avaient également décrochés le meilleur temps le samedi à savoir Charles Leclerc (Ferrari) vainqueur à Sakhir et Melbourne, et Max Verstappen (Red Bull) à Imola et à Montréal. Carlos Sainz sait donc ce qui l'attend.

Hamilton en embuscade pour un nouveau record

Mais la surprise pourrait venir d'un autre pilote qui n'est autre que septuple champion du monde. En effet, Lewis Hamilton semble très à l'aise ce week-end, pour la première fois de la saison. Le tracé de Silverstone convient visiblement bien à sa Mercedes, et s'il s'attendait à mieux qu'une cinquième place sur la grille de départ, le Britannique pourrait cependant profiter de la pluie pour remonter au classement. Mais même sur le sec, le clan Mercedes semble confiant du rythme de sa monoplace. « Nous avons fait de super relais vendredi et nous avons amélioré la voiture depuis vendredi. C'est le rythme de course qui compte ici et j'ai hâte de voir ce que ça va donner », expliquait Toto Wolff qui espère donc que Mercedes aura un rythme similaire, si ce n'est meilleur, que celui des Ferrari et des Red Bull. Et l'enjeu n'est pas neutre. En cas de victoire, Lewis Hamilton pourrait ajouter un nouveau record à sa liste, à savoir celui du nombre de succès sur le même circuit. Le Britannique s'est déjà imposé huit fois à Silverstone, mais également en Hongrie, tout comme Michael Schumacher au Grand Prix de France. Par conséquent, une neuvième victoire dimanche, ferait encore entrer un peu plus Lewis Hamilton dans l'histoire de la F1. Le tout, devant son public.

La grille de départ du GP de Silverstone

1- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Sergio Pérez (Red Bull)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Fernando Alonso (Alpine)

8- George Russell (Mercedes)

9- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10- Nicholas Latifi (Williams)

11- Pierre Gasly (AlphaTauri)

12- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14- Daniel Ricciardo (McLaren)

15- Esteban Ocon (Alpine)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Kevin Magnussen (Haas)

18- Sebastian Vettel (Aston Martin)

19- Mick Schumacher (Haas)

20- Lance Stroll (Aston Martin)