F1 : Après les qualifications, Verstappen dévoile son plan pour le GP de Silverstone

Publié le 3 juillet 2022 à 8h35 par Pierrick Levallet

Auteur de solides prestations ce samedi, Max Verstappen n’a néanmoins pas été en mesure de décrocher la pole position à Silverstone lors des qualifications. Le Néerlandais ne démarrera le Grand Prix de Grande-Bretagne qu'à la deuxième place, derrière Carlos Sainz Jr. Toutefois, le pilote de Red Bull se montre plutôt positif, notamment grâce aux performances de sa monoplace.

Malgré un début de week-end compliqué, Max Verstappen a su redresser la barre ce samedi. Le Néerlandais n’avait pas pu prendre part à la première séance d’essais libres à cause de l’accident de Lance Stroll, et sa première heure de roulage pendant la deuxième session à dû être écourtée à cause d’un problème mécanique. Mais ce samedi, tout a été différent pour Max Verstappen. Ayant affiché un bon rythme lors de la troisième séance d’essais libres, le Néerlandais avait réalisé le meilleur tour. Et le pilote de Red Bull semblait poursuivre sur sa lancée pendant les qualifications. En effet, Max Verstappen avait réalisé les meilleurs tours pendant la Q1 et la Q2. Néanmoins, le champion du monde en titre n’a pas été en mesure de décrocher la pole position à l’issue des qualifications. Ralenti par le drapeau jaune déployé suite à la tête-à-queue de Charles Leclerc, Max Verstappen a vu Carlos Sainz Jr le devancer dans la course à la pole position. Le Néerlandais partira donc de la deuxième place ce dimanche pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Après ce résultat plutôt bon, le pilote de 24 ans s’est montré positif, notamment concernant les performances de sa voiture.

« Oui, les qualifications ont été assez délicates avec la pluie, puis les conditions humides/séchantes, il faut donc être sur la piste au bon moment. Mais je pense que, dans l'ensemble, la voiture marchait très bien. En Q3, c'est toujours un peu une loterie parfois quand vous devez faire le meilleur tour, mais j'ai été un peu gêné dans mon dernier tour par le drapeau jaune malheureusement » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com . Le pilote de Red Bull s’est ensuite prononcé sur la stratégie qu’il adoptera ce dimanche.

