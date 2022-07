Formule 1

F1 - Hamilton : Peine de prison suite à la polémique ?

Publié le 4 juillet 2022 à 16h35 par Baptiste Lefilliatre

Dans la tourmente depuis la semaine dernière et la divulgation d’une interview dans laquelle il tient des propos racistes à l’encontre de Lewis Hamilton, Nelson Piquet Sr pourrait encourir une peine de prison, puisque trois femmes politiques brésiliennes ont porté plainte contre le triple champion du monde de Formule 1.

Après 52 tours de folie, c’est finalement Carlos Sainz Jr (Ferrari) qui a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes). Un week-end de course terni par une bien triste polémique concernant une affaire de racisme. Mardi dernier, une interview de Nelson Piquet Sr datant de novembre 2021 était dévoilée par le média brésilien Grandepremio.com sur les réseaux sociaux. Un entretien où le triple champion du monde de Formule 1 (en 1981, 1983 et 1987) a clairement déraillé, tenant des paroles à caractère raciste à l’encontre de Hamilton.

F1 - Silverstone : Racisme, homophobie, conneries… Le week-end fou d'Hamilton https://t.co/BGX9E60xOo pic.twitter.com/SgW8mH2vbW — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Piquet Sr insulte Hamilton

Dans l’interview en question, Nelson Piquet Sr revenait sur l’accident entre Lewis Hamilton et son gendre Max Verstappen ayant eu lieu dans le premier tour du Grand Prix de Silverstone 2021. Après une collision entre les deux hommes, la monoplace du Néerlandais est partie en tête-à-queue et a violemment terminé sa course dans le muret de pneus à plus de 200km/h, sans que le bac à graviers ne parvienne à ralentir la voiture. Un accident qui fut l'un des moments forts de la saison dernière, et sur lequel Piquet Sr n’a pas mâché ses mots, au point même de déraper : « Le petit noir a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser (et d'avoir) deux voitures dans ce virage » avait-il déclaré, le terme « petit noir » (neguinho en portugais) désignant Lewis Hamilton.

« Les temps est venu d’agir »

Cet extrait n’a pas manqué de faire le tour du monde, et les propos de Piquet Sr d’être condamnés par la Fédération Internationale de l’Automobile, ainsi que par un grand nombre de pilotes et d’écuries. Lewis Hamilton lui-même a également réagi sur son compte Twitter , écrivant : « Ce sont plus que des paroles. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas de place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir » . Justement, les agissements de personnalités politiques pourraient bien contraindre Nelson Piquet Sr à effectuer un séjour en prison.

Piquet Sr derrière les barreaux ?